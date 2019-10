Ingram Micro veranstaltet neues Branchenevent

Der zweitägige Kongress Solution Summit soll im September 2020 starten. [...]

Ingram Micro reagiert auf die Auswirkungen der technologischen Entwicklung und setzt im nächsten Jahr mit dem Solution Summit auf ein neues Veranstaltungsformat, das durch weitere Events und Programme ergänzt wird, die auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Kundensegmente zugeschnitten sind. Damit löst Ingram Micro nach 20 erfolgreichen Jahren die Hausmesse TOP ab und vollzieht einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft: Über diversifiziertere neue Formate und Kanäle werden nun die verschiedenen Zielgruppen noch fokussierter und passgenauer angesprochen.

Ingram Micro Solution Summit

Der Solution Summit findet als zweitägiger Kongress am 14. und 15. September 2020 im Infinity Hotel & Conference Resort Munich in Unterschleißheim statt und richtet sich an spezialisierte Systemhauspartner. Neben zahlreichen Keynotes, Expertenrunden, Break-out Sessions und Herstellerpräsentationen stellt der VIP-Abend am 14. September 2020 eines der Highlights dar.

„Der persönliche Austausch und die Pflege beruflicher Netzwerke sind gerade in der fortschreitenden Digitalisierung wesentlich für die Weiterentwicklung des Geschäfts. Wir werden mit dem Solution Summit unserer Rolle als Enabler und neutraler Leistungserbringer in der Digitalen Transformation noch besser gerecht“, so Alexander Maier, Vice President und Chief Country Executive, Ingram Micro Deutschland. „Das neue Veranstaltungsformat spiegelt unseren Weg zum Full Service Provider wider, auf dem wir technologisch immer mehr in die Tiefe gehen und gleichzeitig die Wertschöpfungskette mit neuen Services und Lösungen umfassend abdecken. Und es zeigt, dass wir unseren Blick gezielt nach vorne richten. Ich bin mir sicher, dass wir mit dem Solution Summit ein Branchenevent schaffen, das wie vormals die TOP schon bald aus dem Markt nicht mehr wegzudenken sein wird.“

In ergänzenden Formaten und Programmen für unterschiedliche Zielgruppen vertieft Ingram Micro seine Rolle als Gestalter der technologischen Transformation und Mittler zwischen den Partnern auf Kunden- und Herstellerseite:

SMB-Partnerprogramm

Ingram Micro vollzieht aktuell den Feinschliff für ein SMB-Partnerprogramm, das ab Januar 2020 kleinen wie mittelständischen Fachhandelspartnern vielfältige Services und Anreize bieten wird und damit auf die Unterstützung und Weiterentwicklung dieser relevanten Kundengruppe setzt. Es wird attraktive monatliche Angebote sowie aufeinander aufbauende Schulungs- und Zertifizierungsprogramme beinhalten.

Ingram Micro One

Nach der erfolgreichen Premiere in Madrid im Juni 2019 wird die Ingram Micro One 2020 als EMEA-übergreifendes Networking-Event vom 2. bis 4. Juni 2020 in Dublin durchgeführt. Ingram Micro bietet im Rahmen dieser technologieorientierten Veranstaltung ausgewählten Kunden und Industriepartnern eine länderübergreifende Networking-Plattform.

Ingram Micro Cloud Summit

Der Ingram Micro Cloud Summit findet am 14. und 15. November 2019 bereits zum dritten Mal statt. Der exklusive Technologie-Kongress stößt wieder auf positive Resonanz im Markt und hat sich als Branchentreffpunkt für Cloud-Spezialisten fest etabliert. Parallel findet in diesem Rahmen für die Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) das Finale der Comet Competition statt, dem weltweiten Open Call Wettbewerb von Ingram Micro Cloud für Software-Innovatoren und Technologie Start-ups. Die Gewinner werden bei der Preisverleihung am Abend geehrt. Der Cloud Summit wird auch im Jahr 2020 als inhaltlich wichtige Ergänzung zum Solution Summit fortgeführt.