Ingram Micro zeichnet lokale B2B-Start-ups aus

Ingram Micro gab heute bekannt, dass die Comet Competition als ein Open-Call-Wettbewerb für Softwareentwickler initiiert wurde, der darauf ausgerichtet ist, die nächste Welle von Business-to-Business-Software-Innovatoren zu entdecken, zu finanzieren und schließlich auf den Markt zu bringen. [...]

Der Comet-Wettbewerb wird vier unabhängige Softwareanbieter (ISVs) auszeichnen und die führende Position von Ingram Micro Cloud in der Branche nutzen, um die Einführung dieser Lösungen in der Branche zu beschleunigen. Die Comet Competition ist die einzige Start-up-Förderung, die B2B-ISVs dabei hilft, kommerziellen Erfolg für ihre Technologie zu erzielen und den IT-Channel gezielt aufzubauen.

Start-ups werden im Rahmen des weltweiten Comet-Wettbewerbs um 5 Millionen US-Dollar an Bargeld und Go-to-Market-Fundings konkurrieren: Unternehmen aus der DACH-Region sind ebenfalls eingeladen teilzunehmen. Der Gewinner der Go-to-Market Fundings in Höhe von 100.000 USD wird beim Finale in Salzburg ermittelt (22. Oktober 2019), die drei Zweitplatzierten erhalten je 50.000 USD. Außerdem erhalten die TOP 3 ein Ticket für den Cloud Summit 2019 in Augsburg (14. bis 15. November 2019). Die 16 besten Gewinner weltweit konkurrieren beim Cloud Summit 2020 in Miami um 1 Million Dollar Bargeld (12. bis 14. Mai 2020).

Für Unternehmer mit Zukunftsvision

Um an der Comet Competition von Ingram Micro teilzunehmen, werden ISV-Bewerber anhand einer Reihe von Kriterien bewertet, darunter Zukunftsvision, Potenzial im Channel und nachhaltige Beeinflussung des Cloud-Ökosystems. Die Gewinner werden von einer Fachgruppe angesehener Spezialisten, Führungskräfte und Branchengrößen ausgewählt und alle Teilnehmer erhalten ein fundiertes Expertenfeedback.

Am Weg zur Markteinführung hat sich Ingram Micro als zuverlässiger Partner für ISVs erwiesen, die ihre SaaS- oder IaaS-basierten Lösungen aufbauen und skalieren wollen. Einmal im Ingram Micro Cloud Marketplace integriert, sind ISVs in der Lage, ihre Lösungen schnell zu skalieren, zu bewerben, zu verkaufen und bei Channel-Partnern sowie den Kunden in mehr als 50 globalen Märkten einzusetzen.