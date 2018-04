3 Tipps um die Rolle als CDO erfolgreich zu etablieren

Wie unterscheidet sich die Rolle des CDO in der Praxis von der des CIO?

Ein guter klassischer CIO erfüllt eine strategische Top-Management Funktion und ist bereits bei der Unternehmensplanung als IT-Experte „mit am Tisch“. Der Unterschied zum CDO ist, dass dieser noch mehr aus der Kunden- und Business-Seite an die Themen herangeht. Der CDO treibt somit zusammen mit den Business- und IT-Funktionen den Wandel im Unternehmen und arbeitet an der stärkeren Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen ggf. bestehenden funktionalen Silos im Unternehmen. Der CDO generiert damit neue Anforderungen an Business und IT, wohingegen der CIO im klassischen Umfeld häufig eher beratend und umsetzend mit aus dem Business kommenden Anforderungen arbeitet. Der CIO ist darüber hinaus häufig durch IT-Legacy Herausforderungen und das Tagesgeschäft in seiner Management-Kapazität im Status Quo verwurzelt. Er muss sicherstellen, dass das Tagesgeschäft funktioniert. Der CDO versucht eher das „Morgen“ und Übermorgen mit den Kollegen zu skizzieren und auszuprobieren.

Der CDO arbeitet natürlich eng mit dem CIO und seinem IT-Team zusammen, um IT-basierte Aktivitäten umzusetzen. Mit Blick in die Zukunft könnte man sagen, dass es vermutlich immer eine Art CIO-Rolle in einem Unternehmen geben wird, um das wachsende Netz an IT- Dienstleistern zu koordinieren. Eine CDO Rolle ist je nach Ausprägung eventuell nur eine temporäre Rolle, bis die Prinzipien eines digitalen Geschäftsbetriebs in einer zunehmend digitalen Welt in die Geschäfts-DNA und Arbeitsweisen übergegangen sind und diese Themen automatisch im Tagesbetrieb eingesetzt und umgesetzt werden. Vielleicht wandeln sich mit der Zeit die heutigen CDOs in Chief Customer Officers oder andere Funktionen um.

Veränderung ist oft mit Ängsten und Widerständen verbunden, wie gehst Du damit um? Wie begegnet man Skepsis und Veränderungsresistenz am besten?

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und Veränderungen kosten Energie. Es ist ganz natürlich, dass es hier gewissen Resistenzen gibt. Dazu kommt die Angst vor dem Unbekannten und natürlich Unsicherheiten bei fehlender Transparenz. Sobald man diese Widerstände erkannt hat, kann man ihnen positiv entgegenwirken. Der Angst vor dem Unbekannten begegnet man am besten mit persönlichen Erfahrungen und Einbindungen in neue Projekte. Wenn man möglichen Change Agents oder Multiplikatoren aus der Belegschaft die Chance gibt, persönliche, praktische Erfahrungen im digitalen (Arbeits-)Umfeld zu gewinnen, reduzieren sich die Unsicherheiten häufig sehr schnell. Dies kann z.B. durch gemeinsame Aktivitäten, wie Design Sprints oder die Mitarbeit bei einem Minimum Viable Product Projekt erreicht werden. Ein weiterer wichtiger Hebel ist effektive Kommunikation und Erklärung der neuen Aktivitäten. Wenn das „Warum“ und das „Wie“ der Veränderung verstanden und über den Fortschritt transparent kommuniziert wird, kann die Unsicherheit signifikant reduziert werden.