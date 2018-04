„IT macht die Wettbewerbsfähigkeit in der Immobilienbranche aus“

Welche Bedeutung hat ein Digitales Ecosystem für Sie? Wo suchen Sie nach Ergänzungen für Ihr Netzwerk?

Das digitale Ecosystem bedeutet für uns, dass wir jederzeit und von überall auf unsere Daten zugreifen können, und dass unsere Mitarbeiter von überall auf der Welt miteinander in Verbindung treten können. „Work from wherever and whenever you want“ ist für uns nicht nur ein Wunsch, sondern mittlerweile selbstverständlich gewordene Realität, denn in unserem rasch wachsenden und anspruchsvollen Business ist es essentiell, dass wir jederzeit bereit sind, um auf neue Anforderungen zu reagieren. Wir besuchen regelmäßig Veranstaltungen, verfolgen die Presse und tauschen uns auch gerne und oft außerhalb unserer Echoblase aus.

Inwieweit hat sich die Zusammenarbeit mit Herstellern und Lösungsanbietern verändert?