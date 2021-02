Jackie Zhang, CEO von Huawei Österreich, lässt im Gespräch mit der COMPUTERWELT das Jahr 2020 Revue passieren, erklärt, was wir aus der Corona-Krise lernen können und skizziert die wichtigsten IT-Trends für das heurige Jahr. [...]

Inwiefern hat die Corona-Krise den Geschäftsverlauf 2020 Ihres Unternehmens beeinflusst?

Die Coronakrise hat uns nicht in dem Ausmaß getroffen wie vielleicht andere Unternehmen, weil wir sehr viel in R&D investieren. Dank unseren Remote-Delivery-Ansatz können wir Kunden mit einem Minimum an Risiko für Mitarbeiter beliefern und servicieren.

Wie wird sich die Corona-Krise Ihrer Meinung nach im kommenden Jahr auf die IT-Branche bzw. auf Unternehmen auswirken?

Unternehmen werden ihre Digitalisierungsstrategien noch schneller umsetzen müssen als vielleicht geplant.

Welche Lehren lassen sich aus dem Jahr 2020 im Allgemeinen und aus der Corona-Krise im Speziellen für die Zukunft mitnehmen?

Dass es im Leben nichts Wichtigeres gibt als die Gesundheit. Und man als unternehmen immer auf Krisen vorbereitet sein sollte. Huawei ist das zum Glück seit vielen Jahren.

Wie gehen Sie persönlich bzw. im Job mit Lockdown, Home Office, Home Schooling und Social Distancing um? Mit welchen Strategien und Verhaltensweisen sorgen Sie für Ausgleich?

Ehrlich gesagt sehe ich meine Kinder durch die Arbeit im Home Office öfter und genieße die gemeinsame Zeit, auch wenn es oft sehr anspruchsvoll ist. Wir versuchen die Mitarbeiter mit gemeinsamen virtuellen Events abzulenken und dabei die Isolation von den Kollegen etwas zu durchbrechen

Was waren Ihre beruflichen bzw. persönlichen Highlights im Jahr 2020?

Das 5G-Projekt mit LIWEST war sicher ein Highlight. Es handelt sich um das erste Projekt dieser Art in Österreich. Gleichzeitig ist es auch das erste kommerziell einsetzbare Stand Alone 5G-Netzwerk in Europa.

Welche Themen sollten Ihrer Meinung nach im kommenden Jahr auf der Agenda von IT-Managern ganz oben stehen und warum bzw. welche IT-Themen werden 2021 eine besonders wichtige Rolle spielen?

Künstliche Intelligenz wird sicher ein ganz großes Thema sein. Genau wie IoT. Und dank 5G werden diese Technologien wegweisende Use Cases ermöglichen.

Dieser Artikel ist Teil einer Interviewserie, für den die COMPUTERWELT rund 50 Top-Manager aus der IT-Branche befragt hat.