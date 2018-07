inventAIRy: Drohne auf Inventurflug

Die Drohnenlösung inventAIRy des deutschen Startups doks. innovation zur automatisierten Bestandserfassung steht ab sofort als Serienprodukt zur Verfügung. Inventurintensive Branchen profitieren mit der Lösung von deutlicher Zeit- und Kostenersparnis und erhöhter Transparenz über alle Lagerbestände. [...]

Nach gerade mal einem Jahr seit der Gründung von doks. innovation 2017 stellt das Startup aus Kassel sein erstes marktreifes Produkt inventAIRy der Öffentlichkeit vor. Mit inventAIRy sind Unternehmen ab sofort in der Lage, eine automatisierte Inventur durchzuführen, fehlerhafte Bestandsinformationen zeitsparend zu identifizieren, Leerplätze zu entdecken oder Fehleinlagerungen aufzuspüren.

Zwei Regalseiten gleichzeitig erfassen

Neben der automatisierten Bestandserfassung profitieren Unternehmen weiter von einer Entlastung der Mitarbeiter und einer deutlichen Kostenersparnis, da sie mit inventAIRy zwei Regalseiten gleichzeitig erfassen können. Durch die Kombination aus einer automatisiert fliegenden Drohne, einer hochpräzisen Sensorik und einer leistungsstarken Software werden die Bestandsinformationen von Unternehmen in für das Management relevante Informationen überführt. Das inventAIRy-System visualisiert und archiviert hierfür die Ist-Bestandsinformationen, die wiederum die Basis für etwaige Abweichungen bilden und somit als wichtige Entscheidungsgrundlagen dienen. Mittels 1D- und 2D-Codes oder RFID-Tags identifizieren Unternehmen verlorengegangene Packstücke und erhalten zusätzlich wertvolle Metadaten zur Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Bestände.

„Mit unserer Lösung inventAIRy bieten wir Unternehmen ab sofort eine richtungsweisende Lösung an. Wir sind uns sicher, dass wir mit unserem Produkt gerade für inventurintensive Branchen, z. B. die Lebensmittelbranche, einen erheblichen Mehrwert an Zeit- und Kostenersparnis schaffen und die Digitalisierungsbemühungen unserer Kunden entscheidend mitprägen können“, sagt Benjamin Federmann, CEO und Mitbegründer von doks. innovation. „In der Entwicklungszeit von inventAIRy haben wir daher unser Produkt durch den intensiven Austausch mit unseren Pilotkunden kontinuierlich weiterentwickelt und somit an die operativen Bedürfnisse bis zur jetzigen Serienreife angepasst. Diesen Austausch werden wir auch weiterhin beibehalten, um unseren Kunden die bestmögliche Technologie zur Unterstützung ihres Geschäfts anzubieten.“

Pilotkunden

Einer der Pilotkunden, die inventAIRy bereits in Kooperation mit dem Lebensmittelunternehmen Mars GmbH einsetzen, ist die Rigterink Logistikgruppe mit Sitz in Nordhorn. „Die manuelle Inventur konventioneller Regalsysteme ist sehr zeit- und kostenintensiv. Gerade Fehler in der Erfassung von Beständen erfordern einen zusätzlichen Aufwand in der Nachbereitung und der finalen Kontrolle. Mit inventAIRy sind wir zuversichtlich, dass wir alle Prozesse rund um die Bestandserfassung deutlich optimieren und dadurch auch die Fehlerrate reduzieren können, was sich schließlich auf eine Verbesserung der Kostenstruktur und Transparenz auswirkt“, so Arne Rigterink, Standortleiter der Rigterink Logistikgruppe in Flörsheim am Main.

Michael Brandt, Availbility & Distribution Manager der Mars GmbH, gibt an: „Durch den Einsatz der inventAIRy-Lösung und der Kooperation mit Rigterink möchten wir aktiv am technologischen Wandel innerhalb der Logistikbranche teilnehmen und von diesem technischen Fortschritt profitieren. Neben wichtigen Informationen und Kennzahlen zur Vollständigkeit unserer Ladeeinheiten legen wir einen besonderen Fokus auf die zeitliche und körperliche Entlastung der Mitarbeiter von Rigterink – auch dieses Potential sehen wir in inventAIRy.“

doks. innovation GmbH

Die doks. innovation GmbH, gegründet im Jahr 2017 in Dortmund, ist ein Anbieter von Drohnen– und Sensortechnologie rund um die Sektoren Logistik, Fertigungsindustrie und Automotive. Die Gründer haben u.a. ihren Hintergrund aus dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML in Dortmund sowie aus der Robotik, Sensortechnologie und dem Machine Learning. Mit den Lösungen inventAIRy, delivAIRy und adamONE bietet doks. innovation eine Kombination aus intelligenten Flugrobotern (UAV oder Drohnen), Multisensorpaketen und Datenanalysen, um einen digitalen Zwilling der Lager-, Logistik– und Produktionsflächen erstellen zu können.