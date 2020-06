Irene Marx ist Country Managerin von Proofpoint für Österreich und die Schweiz

Mit mehr als zwei Jahrzehnten an Erfahrung in der IT-Branche soll die Expertin für Cybersicherheit die Expansion von Proofpoint in Österreich und der Schweiz weiter vorantreiben. [...]

In ihrer neuen Rolle als Country Manager, Österreich und Schweiz, zeichnet Irene Marx für die Leitung des Gesamtgeschäfts in beiden Märkten, die Neukundengewinnung und die Entwicklung des regionalen Partner-Ökosystems verantwortlich. Die neu geschaffene Position unterstreicht Proofpoints andauerndes Engagement, in eine für das Unternehmen strategisch wichtige Region zu investieren.

Marx bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus der IT- und Cybersicherheitsbranche mit ein. Dabei kann sie auf eine lange Reihe von Erfolgen zurückblicken. Dazu gehört unter anderem der Auf- und Ausbau von Vertriebsorganisationen mit klarem Channel-Fokus und die Optimierung von Go-to-Market-Strategien auf Kundenbedürfnisse in sich schnell verändernden Märkten.

„Bei unserer Expansion in Mitteleuropa unterstützt uns Proofpoints Ruf als unangefochtener Marktführer im Bereich der Cybersicherheit dabei, großartige Talente anzuziehen“, sagt Michael Heuer, Vice President DACH bei Proofpoint. „Irene Marx‘ beeindruckende Erfolgsbilanz und ihre Fähigkeit, neue Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren und auszubauen, werden uns dabei unterstützen, unsere Vision von IT-Sicherheit, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, auch in der Alpenregion umzusetzen, insbesondere angesichts einer außergewöhnlich hohen Nachfrage nach unseren Services“.

„Proofpoint ist für einige der weltweit angesehensten Unternehmen der Partner der Wahl, wenn es um Unterstützung im Bereich Cybersicherheit geht. Wir haben nun die außergewöhnliche Chance, unser Engagement in Österreich und der Schweiz nochmals zu verstärken“, sagt Irene Marx. „Ich freue mich darauf, Teil des Teams zu werden. In meiner neuen Tätigkeit kann ich nun preisgekrönte Lösungen anbieten, um in der Region ansässige Organisationen dabei zu unterstützen, sich besser gegen die sich verschärfende Situation im Bereich der Cyberbedrohungen wappnen zu können.“

Bevor Irene Marx zu Proofpoint kam, hatte sie leitende Positionen bei Zscaler und Fortinet inne, wo sie das Channel-Wachstum und die Geschäftsentwicklung in der Region vorangetrieben hatte.