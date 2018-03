iTranslate wird Teil von IAC Applications

Der Grazer Unternehmer Alexander Marktl (CEO) hat gemeinsam mit seinen Mitgründern Andreas Dolinsek (CTO), Gunther Marktl und Richard Marktl das in Österreich ansässige Unternehmen iTranslate mit Wirkung vom 15. März 2018 an IAC Applications, eine Sparte des Medien- und Internetunternehmens IAC, verkauft. [...]

Die vier Gründer hatten vor über zehn Jahren ihr Studium abgebrochen, um ihre Übersetzungs-Software als eine der weltweit ersten 1000 Apps im Apple App Store zu launchen.

Seither wurde iTranslate über 80 Millionen Mal auf iOS und Android Geräten installiert. Das Unternehmen erlangte spätestens im September 2015 weltweite Berühmtheit, als Apple COO Jeff Williams die App im Rahmen einer Special Event Keynote den Apple-Fans als einen seiner persönlichen Favoriten auf der Bühne vorstellte.

Zu IAC mit Sitz in New York gehören Firmen und Produkte wie Match, Tinder, Vimeo und ANGI Homeservices, zu denen auch europäische Unternehmen wie MyHammer und MyBuilder zählen. iTranslate ist ab sofort ein Teil von IAC Applications, des Software-Geschäftsbereichs von IAC, der Hunderte von Applikationen für Mobilgeräte, Desktops und Browser umfasst. Das Grazer Büro von iTranslate ist der erste Standort von IAC Applications in Österreich, es wird für weitere Expansionspläne eine Rolle spielen.

Globales Netzwerk

„Mit einer Verdreifachung in Umsatz und Downloads im letzten Jahr ist iTranslate bereits jetzt der am schnellsten wachsende App Publisher aus Österreich. Als Teil von IAC Applications können wir auf ein globales Netzwerk mit für uns bisher unerreichten Ressourcen zurückgreifen und unseren starken Wachstumspfad fortsetzen. Andreas Dolinsek und ich werden von unserem Grazer Standort die globale Expansion von iTranslate vorantreiben. Gleichzeitig planen wir den österreichischen Standort stark auszubauen und in Graz ein globales Kompetenzzentrum für IAC zu errichten“, so iTranslate-CEO Alexander Marktl.

Patrick Prokesch und Herwig Springer von i5invest begleiteten die Transaktion auf Verkäuferseite: „Innerhalb der letzten beiden Jahre haben wir eng mit iTranslate und dem Gründerteam zusammengearbeitet. Wir konnten dabei erfolgreich den Launch und die Expansion des Abo-Geschäftsmodells vorantreiben und gemeinsam das Unternehmenswachstum und die Internationalisierung umfassend ausbauen. Wir glauben sehr an das gemeinsame Potential von iTranslate als Teil von IAC Applications und sind gespannt auf die zukünftigen Erfolge.“