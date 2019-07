ITSV kooperiert mit Startup-Hub weXelerate

Die IT-Services der Sozialversicherung setzen vermehrt auf Digitalisierung, um Prozesse und Services effizienter zu gestalten. Eine Kooperation mit weXelerate soll nun Innovationen vorantreiben. [...]

„Die ITSV GmbH ist der Digitalisierungs-Enabler im österreichischen Gesundheitswesen und führend im technologischen Wandel. Um diese Stärken langfristig auszubauen, kooperieren wir mit weXelerate und setzten hier besonders auf Projekte im Bereich Artificial Intelligence. Daher freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit mehreren Startups und in diesem Zusammenhang ganz besonders mit Mostly AI, die Spezialisten im Bereich künstlicher Intelligenz sind“, so Hubert Wackerle, einer der beiden Geschäftsführer von ITSV.

Durch die Kooperation mit weXelerate bestehe die Möglichkeit mit den im Hub ansässigen Startups, mit nationalen sowie internationalen Unternehmen als auch Kooperationspartnern sowie mit Investoren in Austausch zu treten.

„Von dieser Kooperation können wir als Unternehmen unheimlich profitieren, insbesondere hat dies auch ganz allgemein positive Auswirkungen auf die gesamte Sozialversicherung und letztlich auch auf alle 8,7 Millionen Versicherten in Österreich“, sagt Erwin Fleischhacker, Geschäftsführer von ITSV.

Auch Michael Platzer, CEO von Mostly AI, ist erfreut über die Zusammenarbeit: „Der Markt für KI-basierende synthetische Daten muss erst entwickelt werden, da er in dieser Form noch nicht existiert. Dies ist für uns eine sehr spannende Herausforderung und die Unterstützung der ITSV GmbH ist für uns ein großer Gewinn.“

Künstlich Intelligenz in der Sozialversicherung

Das Thema AI gewinnt in der Sozialversicherung immer mehr an Bedeutung. Die ITSV GmbH hat nun bereits erste Projekte in Umsetzung, wie beispielsweise durch KI-Unterstützung die Erstattung von Wahlarztkosten stärker zu automatisieren. Dabei wird mit Texterkennung gearbeitet, welche relevante Lösungen plausibilisiert, wodurch der Bearbeitungsprozess enorm beschleunigt wird.

„Die ITSV arbeitet an einigen der sensibelsten und maßgeblichsten IT–Plattformen des Landes, die alle Österreicherinnen und Österreicher betreffen. Neben Mostly AI kooperiert das IT–Unternehmen auch mit Txture aus unserem dritten Batch. Die Basis für erfolgreiche Innovationsprojekte wurde hier in Rekordzeit gelegt. ITSV versteht es hervorragend, unser Ökosystem zu nutzen, das zeigen die raschen und konkreten Projektfortschritte“, so Awi Lifshitz, Co-Founder und Geschäftsführer von weXelerate, abschließend.