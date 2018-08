Jahrestagung zu Datenschutz am 2. Oktober 2018

Im Zentrum der diesjährigen Tagung stehen die ersten Erfahrungen mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). [...]

Bereits zum siebten Mal findet die Jahrestagung zu aktuellen Fragen des betrieblichen Datenschutzes statt. Ein wichtiges Thema ist die DSGVO: Schwerpunkte bilden Schadenersatz, die Auswirkungen auf Österreichs Datenverarbeiter, die Datenschutz-Folgenabschätzung und die umfassenden Dokumentations- und Nachweispflichten. Praxis-Fragen aus dem betrieblichen Alltag runden das Programm ab.

Zahlreiche anerkannte Experten, Datenschutzbeauftragte und Wissenschafter berichten über die neuen Verpflichtungen durch die DSGVO und ihre Erfahrungen.

Zahlreiche Vorträge

Auf der Tagung sind unter anderem folgende Vorträge zu hören:

Haftung und Recht auf Schadenersatz bei Datenschutzverletzungen

RA Dr. Lukas Feiler, SSCP, CIPP/E, Baker McKenzie

Zum Stand der Durchführung der DSGVO im österreichischen Recht

Dr. Gerhard Kunnert, Verfassungsdienst, BM für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz

Dr. Gerhard Kunnert, Verfassungsdienst, BM für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz

Erste Erfahrungen mit der DSGVO aus der Sicht eines Telekommunikationsunternehmens

Dr. Natalie Segur-Cabanac, Hutchison Drei Austria GmbH

Dr. Natalie Segur-Cabanac, Hutchison Drei Austria GmbH

Von lästigen Dokumentationspflichten zum aktiven Datenschutzmanagement

Mag. Bernhard Krabina, KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung

Mag. Bernhard Krabina, KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung

Umsetzung der Datenschutz-Folgenabschätzung bei Casinos Austria

Michael Mrak, Casinos Austria AG

Michael Mrak, Casinos Austria AG

Data Protection by Design & Cloud Computing

Dipl.-Inf. Ernst O. Wilhelm, GFT Technologies SE, Stuttgart

Dipl.-Inf. Ernst O. Wilhelm, GFT Technologies SE, Stuttgart

Abgeschlossen wird die Veranstaltung mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Schafft Europa mit der DSGVO den Anschluss an die Informationsgesellschaft?“

Dabei geht es um die Fragen, ob die DSGVO für Europas Informationswirtschaft Chancen Bietet, sich global als Gold-Standard des Datenschutzes zu positionieren oder ob die DSGVO bloß eine bürokratische Hürde ist; und welche technische Unterstützung bei der Umsetzung der DSGVO helfen kann.

Die Veranstaltung wird von Hans G. Zeger, CEO der e-commerce monitoring GmbH, moderiert.

Diese Veranstaltung wendet sich an betriebliche Datenschutzbeauftragte, an Mitglieder der Geschäftsführung, an Mitarbeiter der Rechts– und Revisionsabteilungen und alle anderen mit Datenschutz befassten Personen. Kenntnisse der Grundlagen des Datenschutzrechts und Erfahrungen bei der Lösung von Datenschutzfragen sind von Vorteil.

Die Tagung findet am 2. Oktober von 9 bis 17 Uhr im NH Danube City Hotel in Wien statt und kostet 650 Euro. Die Veranstaltiung erfolgt in Kooperation mit der ARGE DATEN. Mitglieder der Vereinigungen „ARGE DATEN – Österreichische Gesellschaft für Datenschutz„, „OCG – Österreichische Computergesellschaft“ oder der „GDD – Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit“ erhalten 10 Prozent Ermäßigung.

Weitere Informationen finden Interessierte unter http://www.datenschutz-seminar.at/betrieb2018.pdf.