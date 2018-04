Kapsch: Digitaler Fingerprint in der holzverarbeitenden Industrie

Basierend auf dem digitalen und technischem Knowhow der Unternehmensgruppe, hat Kapsch BusinessCom eine Lösung zur eindeutigen Nachverfolgung und Identifikation einzelner Holzelemente entlang der gesamten Wertschöpfungskette und über alle Produktionsstufen hinweg entwickelt. [...]

Die Lösung hilft Unternehmen dabei, Ausschussware zu identifizieren, ermöglicht langfristige, statistische Analysen des umfassenden Verarbeitungsprozesses und macht die Nachverfolgung des jeweiligen Holzstücks im weiteren Lebenszyklus in Bezug auf modernste Predictive Maintenance Maßnahmen möglich.

Eine speziell entwickelte, intelligente Kapsch Industriekamera, scannt die Oberfläche von Holzrohstoffen in Höchstgeschwindigkeit und verknüpft diese mit bestimmten Verarbeitungsparametern wie Temperatur, Beschaffenheit, Dichte und Herkunft. Um größtmögliche IT-Sicherheit und Ressourceneffizienz zu gewährleisten, wandern die erhobenen Datensätze direkt in die Cloud-Lösung Microsoft Azure. So kann Kapsch sicherstellen, dass alle Produkt- und Produktionsparameter künftig an einem zentral gesicherten und rund um die Uhr zugänglichen Ort konsolidiert werden.

Im Anschluss an die individuelle Kennzeichnung der Rohstoffe, greifen spezielle Schlichtroboter auf den digitalen Fingerabdruck des Holzes zu und kümmern sich um die optimale logistische Auslastung des Lagers. Weiters durchläuft das jeweilige Holzelement einen Veredelungsprozess und wird auf bestimmte Ausschusskriterien überprüft. Die im Zuge dieser Produktionsstufen gewonnen Daten fließen gesammelt im zentralisierten Microsoft Azure Datenpool zusammen. Modernste AI-Lösungen und umfassende Data-Analytics können in weiterer Folge die Verarbeitungs- und Produktqualität vorhersagen – so lassen sich wertvolle Informationen wie Wartungsmaßnahmen vorhersehen und Störzeiten maßgeblich minimieren. Darüber hinaus bietet die Daten-Analyse mit Microsoft Power BI Unternehmen die Möglichkeit, alle erhobenen Daten strukturell aufzubereiten und visuell darzustellen – alle Daten sind dabei stets global verfügbar und jederzeit abrufbar.