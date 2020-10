CBG Informatik bringt mit dem langjährigen Gartner Visionär ONE2TEAM eine Lösung für alle Prozesse, Projekte und Portfolios auf den österreichischen Markt. [...]

CBG Informatik ist als international tätiger IT-Dienstleister auf die effiziente Realisierung anspruchsvoller IT-Projekte spezialisiert. Als neuer Kooperationspartner von ONE2TEAM bringt CBG Informatik die französische Enterprise Work Management Lösung in den deutschsprachigen Raum. Mit der Aufnahme der flexiblen und komplett individualisierbaren SaaS-Lösung in das Produktportfolio, bietet CBG Informatik nun auch Unternehmen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz die Möglichkeit alle Prozesse, Projekte und Portfolios in einer zentralen Plattform zu sammeln.

Digitale Transformation wurde, besonders in den letzten Monaten, bei Unternehmen aus allen Branchen in den Fokus gerückt. Kollaboration und abteilungsübergreifende Kommunikation sind trotz der Masse an verfügbaren Tools unübersichtlicher als je zuvor. „Wir haben nach einer leistungsstarken Lösung gesucht, die Transparenz in die einzelnen Geschäftsbereiche bringt“, erklärt Helmut Friesl, Geschäftsführer der CBG Informatik. „One2team revolutioniert Prozesse und Arbeitsweisen im Unternehmen und bricht die Silos zwischen Abteilungen auf. Kommunikation zwischen den einzelnen Geschäftsbereichen war noch nie so übersichtlich und transparent.“

Die neunmal in Folge im Gartner Magic Quadranten als „Visionary“ ausgezeichnete Lösung kann in kürzester Zeit implementiert werden. Hervé Laumonier, Gründer und CEO der französischen Herstellers ONE2TEAM erklärt: „Aufgrund unserer 20-jährigen Erfahrung und Best Practices, die wir während Implementierungen bei unseren Kunden erarbeitet haben, können wir heute passende Angebote und Paketlösungen anbieten, die genau auf die Herausforderungen bei der Prozessdigitalisierung ausgerichtet sind. Mit den vorgefertigten Starter-Paketen kann unsere Lösung in nur wenigen Wochen implementiert werden.“

Die einfach skalierbare Lösung, agiert als Single-Source-of-Truth, mit ausgeprägten Anpassungsmöglichkeiten. „ONE2TEAM ist komplett konfigurierbar und lässt sich an die firmenspezifischen Anforderungen, Prozesse, Methodik und Dialektik anpassen, wodurch Effizienz unternehmensweit gesteigert wird“, erklärt Aziz Ratheiser, Senior Consultant bei CBG Informatik.