Diese Erpressersoftware sollten Sie kennen

Der Rechner fährt hoch, Sie loggen sich ein und plötzlich erscheint eine Meldung, dass alle Ihre Fotos, Videos und Dokumente gesperrt sind. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind Sie dann Opfer von Ransomware. Stefan Bange, Country Manager Deutschland bei Digital Shadows, hat für die COMPUTERWELT die gefährlichste Ransomware zusammengefasst. [...]

Das Geschäft mit der Erpressersoftware ist in den letzten Jahren enorm gewachsen, wobei ein wahres Ökosystem an Services und Tools entstanden ist. Über Ransomware-as-a-http://data.wordlift.io/wl0550/entity/webservice">Service (RaaS) lassen sich beispielsweise http://data.wordlift.io/wl0550/entity/schadprogramm">Schadprogramme für einen Angriff ganz einfach von einem Anbieter im Dark Web „mieten“. Zudem wird fleißig mit Verbreitungstechniken experimentiert, um mit einfachsten Mitteln die größtmögliche Wirkung zu erzielen.

Die bösartige http://data.wordlift.io/wl0550/entity/schadprogramm">Schadsoftware infiziert Rechner, verschlüsselt wichtige http://data.wordlift.io/wl0550/entity/datei">Dateien und verlangt vom http://data.wordlift.io/wl0550/entity/benutzer">Nutzer ein Lösegeld in Bitcoins, ehe sie wieder freigegeben werden. Die Beträge reichen von ein paar Hundert Dollar für Privatpersonen bis zu zehntausenden Dollar für Unternehmen. Bei der Vielzahl an Ransomware lohnt ein Blick auf die gefährlichsten Ransomware-„Familien“, um im Ernstfall die richtige Strategie zur Verteidigung parat zu haben. Zu den Top 5 Versionen zählen:

Platz 1: Locky

Locky ist seit Anfang 2016 aktiv und wird überwiegend über Spam-http://data.wordlift.io/wl0550/entity/e-mail">E-Mails zugestellt, obwohl auch http://data.wordlift.io/wl0550/entity/exploit">Exploit-Kits wie Nuclear und RIG in der Vergangenheit verwendet wurden. Diese Ransomware wird ständig aktualisiert und verbessert, insbesondere was die Art und Weise angeht, in der die verschlüsselten und gefährlichen http://data.wordlift.io/wl0550/entity/datei">Dateien in http://data.wordlift.io/wl0550/entity/e-mail">E-Mails angehängt und so in die http://data.wordlift.io/wl0550/entity/ai_computer">Computer eingeschleust werden. Diese Wandelfähigkeit hat dazu geführt, dass unterschiedliche Locky-http://data.wordlift.io/wl0550/entity/version_software">Versionen auf unterschiedliche Namen getauft wurden (z. B. Zepto – benannt nach der .zepto-http://data.wordlift.io/wl0550/entity/add-on">Erweiterung). Das Risiko für http://data.wordlift.io/wl0550/entity/anwender">Anwender wie http://data.wordlift.io/wl0550/entity/unternehmen">Unternehmen ist jedoch gleich hoch geblieben. Einen Höhepunkt erreichten die Aktivitäten rund um Locky im Dezember 2017 mit der Wiederaufnahme des Spam-Versands über den http://data.wordlift.io/wl0550/entity/botnet">Botnet Necurs: Über die Weihnachtsfeiertage wurden bis zu 47 Millionen Spam-http://data.wordlift.io/wl0550/entity/e-mail">E-Mails pro Tag zugestellt.

Platz 2: Cerber

Seit den Anfängen von Cerber im Februar 2016 wurde die http://data.wordlift.io/wl0550/entity/schadprogramm">Malware kontinuierlich weiterentwickelt. Bis heute sind mindestens sechs verschiedene http://data.wordlift.io/wl0550/entity/version_software">Versionen bekannt. Cerber wird vor allem als RaaS (Ransomware-as-a-http://data.wordlift.io/wl0550/entity/webservice">Service) genutzt. Dieses Modell garantiert einen hoch automatisierten Ablauf von Angriffen, der es Akteuren extrem einfach macht, die http://data.wordlift.io/wl0550/entity/datei">Dateien zu verschlüsseln, Lösegeldzahlungen abzuwickeln und schließlich die http://data.wordlift.io/wl0550/entity/datei">Dateien wieder freizugeben. Zugestellt wird die Ransomware in der Regel über Spam-http://data.wordlift.io/wl0550/entity/e-mail">E-Mails und Drive-by-http://data.wordlift.io/wl0550/entity/download">Downloads, also http://data.wordlift.io/wl0550/entity/download">Downloads die oft automatisch mit Klicken auf eine Website ausgeführt und vom http://data.wordlift.io/wl0550/entity/benutzer">Nutzer kaum bemerkt werden. Cerber verschlüsselt die http://data.wordlift.io/wl0550/entity/datei">Dateien seiner Opfer mit einer zufälligen http://data.wordlift.io/wl0550/entity/add-on">Erweiterung um vier Buchstaben. Die Lösegeldforderungen lassen sich spezifisch anpassen, der durchschnittliche Preis für das Freischalten liegt zwischen 1.000 und 2.000 Dollar.

Platz 3: DMA Locker

Erstmals im Januar 2016 entdeckt, unterscheidet sich DMA Locker von herkömmlichen Ransomware-Varianten, da es keine Dateierweiterung vornimmt, um http://data.wordlift.io/wl0550/entity/datei">Dateien zu verschlüsseln, sondern stattdessen eine Kennung zum Dateiheader hinzufügt. DMA Locker wird über das Remote-Desktop-Protokoll (RDP) von Microsoft sowie über Spam-http://data.wordlift.io/wl0550/entity/e-mail">E-Mails und das RIG-http://data.wordlift.io/wl0550/entity/exploit">Exploit-Kit verbreitet. Einmal infiziert, beginnt die Ransomware damit http://data.wordlift.io/wl0550/entity/datei">Datei um http://data.wordlift.io/wl0550/entity/datei">Datei zu verschlüsseln. Ist der http://data.wordlift.io/wl0550/entity/computer">Rechner offline, installiert sich DMA Locker selbstständig und wartet auf den Verbindungsaufbau, ehe mit der Verschlüsselung begonnen wird.

Platz 4: Crysis

Auch die Ransomware Crysis schleicht sich über Spam-http://data.wordlift.io/wl0550/entity/e-mail">E-Mails und RDP auf die Systeme ein und auch hier existieren mehrere Varianten. Gab es anfangs noch öffentlich zugängliche Decryption-Schlüssel, wurden in späteren http://data.wordlift.io/wl0550/entity/version_software">Versionen die http://data.wordlift.io/wl0550/entity/datei">Dateien mit den http://data.wordlift.io/wl0550/entity/add-on">Erweiterungen .arena, .cobra und .dharma chiffriert, für die keine entsprechenden Lösungen bereit stehen. Crysis punktet bei den Angreifern durch zusätzliche Funktionen: die http://data.wordlift.io/wl0550/entity/schadprogramm">Malware ermöglicht das Sammeln von Informationen auf dem http://data.wordlift.io/wl0550/entity/computer">Rechner (z. B. Login-http://data.wordlift.io/wl0550/entity/daten">Daten, Messaging Apps, Webcam oder Browser) und kann diese per Fernzugriff an einen Command and Control http://data.wordlift.io/wl0550/entity/server">Server senden, einen zentralen http://data.wordlift.io/wl0550/entity/ai_computer">Computer, der http://data.wordlift.io/wl0550/entity/daten">Daten von infizierten http://data.wordlift.io/wl0550/entity/ai_computer">Computern empfängt und Befehle an ein http://data.wordlift.io/wl0550/entity/botnet">Botnet übermittelt.

Platz 5: SamSam

SamSam greift spätestens seit Dezember 2015 gezielt http://data.wordlift.io/wl0550/entity/anwender">Anwender, Organisationen und Unternehmen in den USA, Europa und in Asien an. Zu den Opfern gehören Verkehrsbetriebe aber auch das Gesundheitswesen und Bildungseinrichtungen. Statt Phishing-http://data.wordlift.io/wl0550/entity/e-mail">E-Mails und http://data.wordlift.io/wl0550/entity/exploit">Exploit-Kits, setzt die Ransomware auf internetfähige JBoss-Anwendungsserver, um zunächst Zugangsdaten von Administratoren zu sammeln und sich dann weiter verbreitet, um alle Endgeräte eines http://data.wordlift.io/wl0550/entity/networking">Netzwerks zu infizieren. Für jeden infizierten http://data.wordlift.io/wl0550/entity/computer">Rechner wird ein Lösegeld ausgesetzt, wobei die Höhe der Forderungen bei rund 4.000 Dollar pro http://data.wordlift.io/wl0550/entity/computer">Rechner oder rund 33.000 Dollar für alle Netzwerkgeräte liegen.

So unterschiedlich die Ransomware-Familien auch sind, gibt es doch einige grundlegenden Schutzmaßnahmen, die http://data.wordlift.io/wl0550/entity/anwender">Anwender wie http://data.wordlift.io/wl0550/entity/unternehmen">Unternehmen ergreifen sollten:

Sichern Sie regelmäßig http://data.wordlift.io/wl0550/entity/daten">Daten entweder in cloudbasierten oder physischen http://data.wordlift.io/wl0550/entity/datensicherung">Backups und überprüfen Sie regelmäßig deren Integrität. Dabei sollten die http://data.wordlift.io/wl0550/entity/datensicherung">Backups unbedingt vom Hauptnetzwerk und den zu sichernden Rechnern getrennt sein, um der Verbreitung einer Ransomware einen Riegel vorzuschieben.

*Stefan Bange ist Country Manager Deutschland bei Digital Shadows.