FAILwithSAP

Was bringt das neue #RISEwithSAP Cloud-Angebot, wenn die Branche in hohem Tempo in die Zukunft läuft und SAP dieser nur hinterherschaut? Ein Kommentar von Ertan Özdil. [...]

Die SAP steht auf. Letzte Woche hat Christian Klein mit #RISEwithSAP das neue SAP-Cloud-Angebot vorgestellt. Im Zuge dessen wurde auch die Übernahme von Signavio für ca. eine Milliarde Euro verkündet.

Das passt erst einmal gut zusammen, da Signavio die Tools für Cloud-Prozessmanagement anbietet, die SAP braucht, um ihrem Versprechen des Rundum-Sorglos-Pakets näher zu kommen. Geschäftsprozesse abzubilden und diese zu optimieren ist aber eine Kerntätigkeit eines jeden ERP-Herstellers. Die Frage drängt sich auf warum die SAP diese Kompetenz durch einen Zukauf abdecken muss. Und das ja auch nicht zum ersten Mal. Letztes Jahr gab es auch schon Zukäufe, wie z.B. Emarsys, um Cloud-Know-How an Bord zu holen. Das heißt, dass man die Möglichkeiten der Cloud jahrelang nicht gesehen oder für relevant gehalten hat. Die Akquisitionen haben die SAP wieder auf die Beine gebracht. Aber was bringt das, wenn die Branche in hohem Tempo in die Zukunft läuft und SAP dieser nur hinterherschaut?

Ein cloud- und browserbasiertes ERP ermöglicht es, aus einzelnen Mitarbeitern ein Team und aus einem Geschäftsprozess einen Workflow zu machen. Doch es braucht eine smarte Software, die Kunden in den Fokus rückt und ihnen die Kontrolle lässt. SAP nimmt einem diese und kommt mit einem unzeitgemäßen Konzept daher. Es gibt keine Testphase. Es gibt kein Ausprobieren. Es gibt bei SAP nur einen vom Management initiierten Top-Down-Ansatz, der mit dem Einfall von Beratern ins eigene Haus einhergeht. Analyse und Datenmigration brauchen wertvolle Zeit, der Stillstand kostet Geduld und Ausdauer, die Wachstumsunternehmen nicht haben. Das hat sehr wenig mit selbstbestimmten Arbeiten zu tun und den Bedürfnissen von Teams heutzutage. Einzelne Mitarbeiter, viele Abteilungen und ganze Unternehmen möchten stattdessen agile Systeme und haben schlichtweg keine Lust, mit SAP zu arbeiten.

Arbeit 4.0 und ERP 4.0 müssen Hand in Hand gehen. Bei SAP sind es lediglich die Berater, die sich die Klinke in die Hand geben. Die neuen Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz und des Maschinellen Lernens werden die ERP-Welt stark verändern. Wenn wir unserem Anspruch gerecht werden möchten, dass unsere Software weiterhin smart bleibt und unseren Kunden hilft, immer effektiver und effizienter zu arbeiten, so ist nur logisch, dass wir uns intensiv damit auseinandersetzen und selbst in die Forschung gehen. Denn nur dann können wir Chancen und Risiken erkennen, die Zukunft aktiv gestalten und müssen kein fehlendes Wissen einkaufen.

Die SAP steht also wieder. Oder sie möchte Unternehmen mit RISE genau das ermöglichen. Das Jetzt bewegt sich aber. Und das wissen nicht nur wir, sondern auch viele smarte und agile Unternehmen. Deshalb: MoveWithUs or #FAILwithSAP

Über den Autor:

Seit seinem neunten Lebensjahr programmiert Ertan Özdil. Bereits in seiner Schulzeit schrieb er die erste Software für ein Unternehmen und machte sich später selbstständig. Über IBM und weitere Stationen gründete er 2008 die heutige weclapp SE, Hersteller von cloud basierten ERP-Lösungen. Bis heute schreibt der dreifache Familienvater selbst am Code mit.