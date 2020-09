Konica Minolta präsentiert neuen „Workplace Hub Pro“

Konica Minolta erweitert sein IT-Komplettangebot für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs). Der neu eingeführte Workplace Hub Pro kombiniert Bürodrucktechnologie aus der A3-Farb-MFP-Reihe bizhub i-Series mit Software und Managed IT Services. [...]

Die neue Lösung bietet laut Konica Minolta ein umfassendes Portfolio an Funktionen und Anwendungen, einschließlich Druck- und Dokumentenmanagement, Cloud-Backup, VPN-Fernverbindungen und Wi-Fi-Verwaltung sowie eine integrierte Print- und Scantechnologie. Damit soll Workplace Hub Pro eine ganzheitliche Lösung bieten, die alle wesentlichen IT-Anforderungen im Business abdeckt. Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, laufen die IT-Lösung und die MFP-Funktionalitäten auf zwei getrennten Systemen.



„Für viele unserer KMU-Kunden hat das Workplace Hub-Portfolio hinsichtlich ihrer IT-Fähigkeiten eine echte Veränderung bewirkt. Insbesondere kleinere Unternehmen haben nur sehr begrenzte IT-Ressourcen zur Verfügung“, sagt Ulf Koch, Produkt Manager für Workplace Hub bei Konica Minolta. „Unsere Kundenforschung hat die fünf größten Herausforderungen für KMUs identifiziert:

Eine alternde/nicht skalierbare IT-Infrastruktur;

wenige oder keine internen IT-Management-Ressourcen, um ständig wachsende IT-Umgebungen und verschiedene Anbieter zu verwalten;

Mangel an Speicherplatz und angemessener Datensicherung;

Zu niedriges Sicherheitsniveau und

wenig Transparenz bei den Kosten.

Darüber hinaus stellt die COVID-19-Krise KMUS vor die Herausforderung, den Fernzugriff und die Zusammenarbeit für virtuelle Teams möglich zu machen. „Die Lösungen aus unserem Workplace Hub-Ökosystem helfen, all diese Herausforderungen nachhaltig anzugehen“, ist Koch überzeugt.



Die skalierbaren, hybriden IT-Lösungen in Workplace Hub Pro lassen sich laut Hersteller sowohl physisch als auch virtuell selbst in die kleinste Büroumgebung integrieren und bieten digitale Arbeitswerkzeuge, die die Benutzer täglich benötigen.

„Besonders in kleineren Unternehmen und Organisationen stehen Drucken, Kopieren, Faxen und Scannen immer noch sehr stark im Mittelpunkt der täglichen Geschäftsroutinen. Da wir diesen Bedarf kennen, haben wir uns entschieden, die gesamte Bandbreite der Papier-zu-Digital- und Digital-zu-Papier-Arbeitsverarbeitung in einer Workplace Hub-Lösung anzubieten. So haben wir die gesamte IT-Infrastruktur in unsere MFP bizhub i-Serie integriert“, erklärt Koch. Die Kosten sollen laut Konica Minolta überschaubar bleiben. Die Kunden zahlen nur eine gleichbleibende monatliche Gebühr.