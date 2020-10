Kostenlos zum IoT-Forum

Das führende Jahresforum für das Internet der Dinge (IoT) geht am 5.11. in die 8. Runde. Die Computerwelt ermöglicht in Kooperation mit Succus 20 Leserinnen/Lesern die kostenlose ONLINE-Teilnahme. [...]

Das IoT Forum im Wiener TechGate hat bereits Tradition, darf aber unter den derzeitigen Voraussetzungen heuer am 5. November nur eingeschränkt stattfinden. Die COMPUTERWELT bietet in Kooperation mit Veranstalter Succus 20 kostenlose Tickets für die Online-Teilnahme an. Unter dem Motto „Innovation & Kundennähe mit IoT“ wurde ein dichtes Programm zusammengstellt. Kurz gefasst geht es darum, wie Unternehmen jetzt und in Zukunft erfolgreich IoT nutzen können. Vier Keynotes, acht Praxis-Vorträge, zwei Workshops und moderierte Talks erwarten die Teilnahmerinnen und Teilnehmer. Schwerpunkte im Parallelprogramm sind Connected Machines, Industrial IoT, Logistik, IoT Business Cases, Datenanalyse & KI.

Die Vortragenden kommen von führenden Forschungseinrichtungen und

Unternehmen wie Atos, Microtronics Engineering, Fraunhofer Austria, KTM Innovation, AIT, Robert Bosch, Neoom, Palfinger AG, ARA, Weidmüller, Infineon u.v.m. Die Teilnahme zum IoT Forum DIGITAL beinhaltet den Zugang zum Live-Stream der Vorträge und Diskussionen, den Zugang zum Download der Präsentationen sowie virtuelle Networkingmöglichkeiten. Bitte Google Chrome oder Mozilla Firefox verwenden.

Hier geht es zum Detail-Programm First come, first serve: Für die kostenlose Teilnahme registrieren Sie sich bitte hier