Let’s talk about Smartphones

Welcher Hersteller verkauft die meisten Smartphones? Wer wächst am schnellsten? Wer sind die Top-3-Smartphone-Hersteller? Genau diese Fragen beantworten die weltweit tätigen Marktforscher von Counterpointresearch. [...]

Counterpointresearch ist ein weltweit tätiges Marktforschungsunternehmen mit Sitz in Hongkong und Niederlassungen in Südkorea, Indien, UK, USA, China und Argentinien. In einem jüngst veröffentlichten Bericht beschreiben sie den Smartphonemarkt im dritten Quartal 2020 und vergleichen dieses mit dem Vorjahresquartal. Dabei gibt es bemerkenswerte Veränderungen.

Im Q3/2020 überholt der chinesische Hersteller Xiaomi hinsichtlich verkaufter Smartphones zum ersten Mal Apple und verdingt die Amerikaner vom dritten Platz. Für eine weitere Überraschung sorgt der chinesische Hersteller Realem, der im im Quartalsvergleich Q3/2019 mit Q3/2020 ein Wachstum von sagenhaften 132 Prozent hingelegt hat. Auch im Jahresvergleich liegt das Wachstum von Realem bei beeindruckenden 45 Prozent, kommt damit aber ganz leicht hinter Xiaomi zu liegen, die um 46 Prozent gewachsen sind.

Doch nicht alle chinesische Herstellerüberzeugen mit einem stetigen Wachstum. Huawei verkaufte im Q3/2020 um 7 Prozent weniger als noch im Q3/2019. Der Grund ist klar: Die von Donald Trump ausgerufene Handelssanktionen gegenüber Huawei macht dem Unternehmen doch zu schaffen.

Marktanteile und Wachstum im Smartphonemarkt. (c) Counterpointresearch

Insgesamt ging der weltweite Smartphone-Markt laut den neuesten Untersuchungen des Market Monitor Service von Counterpoint im Jahresvergleich um vier Prozent zurück, wuchs jedoch im dritten Quartal um 32 Prozent auf 366 Millionen verkaufte Stück. Diese Erholung wurde von wichtigen Märkten wie den USA, Indien und Lateinamerika vorangetrieben, die sich aufgrund der lockeren Corona-Maßnahmen langsam wieder normalisierten. Der Smartphone-Markt hat sich sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite als widerstandsfähig gegenüber den negativen Auswirkungen von COVID-19 erwiesen.

Der stellvertretende Counterpoint-Direktor Tarun Pathak kommentierte die allgemeine Marktdynamik wie folgt: „Gemäßigtere Lockdowns in allen Schlüsselmärkten erlaubten wieder Exporte und Importe, wodurch die Lieferkette optimiert werden konnten. Auch die aufgrund von Lockdowns aufgestaute Nachfrage half dem Smartphone-Markt, sich zu erholen. Die Versorgungsprobleme werden gelöst, da die Produktionseinheiten in China und Vietnam ihren normalen Betrieb aufgenommen haben, während die Produktion in Indien bereits wieder bei 80 Prozent des Vor-COVID-Niveaus liegt. In Märkten wie den USA und Europa hat der Beginn des Schuljahres dazu beigetragen, dass sich der langsam Markt erholt hat.“

Samsung wieder an der Spitze

Samsung gewann den Spitzenplatz zurück und lieferte 79,8 Millionen Stück aus, und verzeichnete so ein Quartalswachstim (QoQ) von 47 Prozent und ein Wachstum von 2 Prozent im Jahresvergleich. Dies ist die größte Auslieferung von Samsung in den letzten drei Jahren. Das Unternehmen konnte sich in Märkten wie Indien, Westeuropa und Lateinamerika erholen, was vor allem den neuen Modellen, wie das Note 20 und die A-Serie zu verdanken ist. 5G-Lagerbestände der A-Serie verkauften sich in den USA gut.

In Indien übertraf Samsung Xiaomi und wurde aufgrund des Erfolgs der M-Serie zur Nummer 1. Huawei war der Zweitplatzierte auf dem Weltmarkt, zeigte jedoch einen rückläufigen Trend, da sein Anteil von 20 Prozent im zweiten Quartal 2020 auf 14 Prozent im dritten Quartal 2020 zurückging. Das schnelle Wachstum von Realme setzte sich im dritten Quartal fort. Die Anzahl der verkauften Stück stieg im Quartalsvergleich wie bereits erwähnt um 132 Prozent, was das stärkste Wachstum unter den großen globalen OEMs darstellt. Xiaomi legte im Quartalsvergleich um 75 Prozent zu und erzielte im dritten Quartal einen Anteil von 13 Prozent und verwies Apple auf den vierten Platz.

Der Research-Analyst Abhilash Kumar verweist darauf, dass Xiaomis beeindruckendes Wachstum in China durch eine Reihe von Werbekampagnen und -aktionen zum Zehn-Jahres-Jubiläums des Unternehmens unterstützt wurde. In für das Unternehmen neuen Märkten wieLateinamerika, Europa sowie der Nahe Osten und Afrika sei der Anteil von Xiaomi auf Kosten von Huawei aufgrund von Handelssanktionen zwischen den USA und China rasch angestiegen, so Kumar. Auch in südostasiatischen Märkten wie Indonesien, den Philippinen und Vietnam entwickele sich die Marke gut.

Über die Performance von Realme sagt Kumar: „Die kumulierten Auslieferungen von Realme-Smartphones erreichten im dritten Quartal über 50 Millionen Stück. Damit war es die Marke, die seit ihrer Gründung am schnellsten eine Auslieferungszahlen 50 Millionen Stück verzeichnen konnte und damit Top-Player wie Samsung, Apple, Huawei und Xiaomi übertraf. Im dritten Quartal entwickelte sich Realme zu einer der Top-5- oder sogar Top-3-Marken in seinen Schlüsselmärkten, darunter Indien, Indonesien, Bangladesch, die Philippinen und einige andere südostasiatische Länder. Mit der Veröffentlichung eines starken 5G-Smartphone-Portfolios im dritten Quartal erzielte Realme auch auf dem chinesischen Markt ein bemerkenswertes Wachstum (90 Prozent QoQ in Bezug auf die Stückzahlen). Darüber hinaus sehen wir die Expansion von Realme über den Bereich der Smartphones hinaus in das IoT-Segment. Produkte wie Smartwatches und Smart-TVs werden der Marke helfen, ihre Position auf dem Weltmarkt weiter zu stärken.“

Last but not least kommentiert Marktforscher Aman Chaudhary den 5G-Anteil bei den Smartphones: „Die 5G-Geräte nahmen weiter zu (82 Prozent QoQ). Interessanterweise übertrafen die ausgelieferten 5G-Geräte im dritten Quartal die insgesamt im ersten Halbjahr 2020 ausgelieferten Geräte. Für das Wachstum verantwortlich waren 5G-Geräten von Huawei, Vivo, OPPO, Xiaomi und OnePlus, die sich schnell in der Preisklasse unter 300 US-Dollar ausbreiteten. Erschwingliche 5G-Geräte werden den Markt in den kommenden Quartalen vor allem in China vorantreiben. Mit der Einführung der iPhone-12-Serie im vierten Quartal wird Apple wesentlich daran beteiligt sein, das 5G-Volumen in Märkten wie den USA, Kanada und Westeuropa zu steigern.“