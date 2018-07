Littlebit Technology Group wächst und baut aus

Die Unternehmensgruppe unter dem Dach der Littlebit Technology AG in der Schweiz baut ihre Gruppenstrukturen für weiteres Wachstum aus. Das Unternehmen erweitert das Gruppen-Management und plant 2018 einen Umsatz von 500 Mio. CHF zu übertreffen. [...]

Die Littlebit Technology Group agiert als IT-Distributor in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Niederlande, Belgien und Luxemburg. Mit rund 200 Mitarbeitenden betreibt die Gruppe Niederlassungen in Zug (CH), Frankfurt (D), Paderborn (D), Wien (AT) und Utrecht (NL).

Die Unternehmensgruppe unter der Leitung von Patrick Matzinger (CEO) und Björn Palko (CFO) will in diesem Jahr zum ersten Mal die Umsatzmarke von einer halben Milliarde Schweizer Franken erreichen. Schon in den vergangenen Jahren hat Littlebit Technology die soliden Organisationsgrundlagen für schnelles Wachstum geschaffen. Die Firmengruppe arbeitet bei der Beschaffung und der Logistik zentralisiert, im Absatz aber kundennah mit lokalen Verkaufsniederlassungen.

Erweiterung des Gruppen-Managements

In einem Folgeschritt hat Littlebit nun das Gruppen-Management erweitert. André Niederberger, seit 2003 im Unternehmen und bisher CEO des Schweizer Geschäfts, ist zum COO der Littlebit Technology Group aufgestiegen. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die Geschäftsprozesse der Gruppe und entwickelt diese weiter.

Christian Czupalla ist seit anfangs 2018 als Director Corporate Development im Unternehmen und verantwortet auf Gruppenebene die Weiterentwicklung der Geschäftsstrategien sowie die Personalentwicklung.

Neue Führung für Littlebit Technology Schweiz

Als Managing Director verantwortet seit Juli Gian-Piero Furioso die gesamte Business-Strategie und Zielerreichung des Distributionsgeschäfts. Ihm zur Seite steht Simone Antonelli in der Funktion des Director Operations. Er leitet die Logistik– und Service-Abteilungen, stellt das Prozess-Management für das Schweizer Geschäft sicher und verantwortet den Lösungsbereich für Digital Signage Projekte.

Gian-Piero Furioso ist seit 2005 bei Littlebit Technology und verantwortete bisher das Volumen-Geschäft auf Gruppenebene. Simone Antonelli, seit 2008 in der Unternehmung, leitete bisher das System- und Lösungsgeschäft unter der Marke axxiv.

Zentralisiert: Einkauf, Produktmarketing und Logistik

Sämtliche Länder-Niederlassungen der Littlebit Technology greifen auf die zentrale Logistik in Frankfurt zu. Da bewirtschaftet die Firmengruppe Lagerflächen von über 5000 m2. Einzig in der Schweiz betreibt Littlebit ein weiteres Logistik-Zentrum (3200 m2) für den lokalen Markt. Darin enthalten ist die Produktionsstätte, in der unter anderem die Systeme der Marken axxiv und Joule Perfomance (High-End Gaming PCs) und Digital Signage Lösungen entwickelt und gefertigt werden.

Vom Standort des Hauptsitzes in der Schweiz aus agieren außerdem das zentral organisierte Produkt Management und der Einkauf. Sie sorgen für das ideale Produktportfolio, ausreichende Verfügbarkeit und konkurrenzfähige Preise. Dank der zentralisierten Dienste gelingt es der Littlebit Technology mit schlanken Organisationsstrukturen die vertretenen Hersteller effektiv in den einzelnen Ländern zu repräsentieren.