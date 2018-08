Logitech launcht MX VERTICAL

Die ergonomische Maus reduziert Handgelenksdruck und Unterarmbelastung ohne Kompromisse bei der Produktivität. [...]

Die Maus vereint ein besonders ergonomisches Design mit der High-End-Qualität der MX-Serie von Logitech. Die MX VERTICAL wurde entwickelt, um die Muskelbelastung im Unterarm und den Druck auf das Handgelenk bei der Arbeit am Computer zu reduzieren. Der spezielle, vertikale Winkel von 57 Grad ermöglicht eine ergonomische Körperhaltung, sodass die Produktivität nicht durch Ermüdungserscheinungen beeinträchtigt wird.

„Wir wissen, dass viele Computernutzer Beschwerden in der Hand, am Unterarm und am Handgelenk haben“, sagt Delphine Donne-Crock, General Manager of Creativity and Productivity bei Logitech. „Daher haben wir die MX VERTICAL, unsere bislang fortschrittlichste ergonomische Maus entworfen, die eine natürliche Händedruck-Position ermöglicht. Der einzigartige Auflagewinkel ist für eine ergonomische Armhaltung optimiert und verhindert, dass Nutzer ihren Unterarm verdrehen. Mit der MX VERTICAL können Nutzer produktiv arbeiten und dabei ihre Maushand schonen.“

Die MX VERTICAL ist wissenschaftlich getestet und ergonomisch geprüft. Sie verfügt über eine natürliche Händedruck-Position und einen vertikalen Winkel von 57 Grad, um die Muskelaktivität um bis zu zehn Prozent im Vergleich zu einer Standardmaus zu reduzieren. Das komfortable Design ist für eine Vielzahl von Handformen und -größen ausgelegt, während die strukturierte Gummioberfläche und die Daumenauflage für einen festen Halt und natürlichen Griff sorgen.

Die MX VERTICAL bietet einen hochpräzisen 4.000 DPI-Sensor, der die Handbewegungen um das bis zu Vierfache und damit die Ermüdung des Unterarms reduziert. Mit dem Cursorgeschwindigkeitsschalter können Anwender die DPI-Geschwindigkeit und -Genauigkeit ihres Cursors per Knopfdruck einstellen. Auch um den Akku brauchen Nutzer sich keine Gedanken zu machen: Bei voller Ladung hält dieser bis zu vier Monate durch und schon eine schnelle 1-Minuten-Ladung erlaubt bis zu drei Stunden Nutzungsdauer. Dank Logitech Easy-SwitchTM und Logitech FlowTM können Nutzer mit ihrer MX VERTICAL zudem ganz einfach zwischen zwei Computern wechseln und sogar Inhalte, Bilder und Dokumente zwischen ihnen kopieren und einfügen.

Die MX VERTICAL ist durch ein modernes Design gekennzeichnet, das das Premium-Line-up von Logitech rund um Produkte wie Logitech CRAFT, Logitech Spotlight Presentation Remote und Logitech MX SOUND optimal ergänzt.

Die Logitech MX VERTICAL ist voraussichtlich ab September 2018 auf logitech.com und bei ausgewählten Händlern zur unverbindlichen Preisempfehlung von 109 Euro erhältlich. Ab dem 20. August startet auf logitech.com eine Vorbestellphase. Weitere Informationen sind auf der Website logitech.com, unserem Blog oder auf Facebook verfügbar.