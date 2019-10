LogMeIn erweitert UCC-Portfolio

Das Video- und Konferenztool GoToMeeting soll eine verbesserte Kontrolle bei Bereitstellung, Verwaltung und Sicherheit für die IT-Abteilung bieten. [...]

LogMeIn, ein aus den USA stammender UCC-Spezialist, hat seine Collaboration-Lösung GoToMeeting um einige Funktionen erweitert. In einem Hub sollen Anwender nun alle Informationen für ihre Meetings finden, zudem können hier die Meetings geplant und gestartet werden. Auch ist nun das Erstellen von persönlichen Besprechungsräumen mit individuellen Branding möglich.

User Experience (UX) im Mittelpunkt

Bei der Entwicklung des Produktes wurde laut den Informationen das Feedback von Zehntausenden Kunden eingeholt. Eine aktuelle Untersuchung von Ovum hat herausgefunden, dass sieben von zehn IT-Führungskräften 2020 in neue Collaboration–Technologien investieren wollen. Das neue GoToMeeting wurde mit Blick auf IT-Führungskräfte entwickelt, um moderne Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen, wie, wo und wann sie dies wollen.



„Die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert sich aktuell stark. Wir wollten ein neues GoToMeeting schaffen, das für die Anwender einfach, schnell und intuitiv ist, und der IT eine Kollaborationsplattform bietet, die sie auf die Zukunft vorbereitet“, erklärt Mark Strassman, Senior Vice President und General Manager of Unified Communications and Collaboration bei LogMeIn. „In Tausenden von Gesprächen und Rückmeldungen unserer Kunden haben wir das neue GoToMeeting so geplant, dass es ein angenehmes Anwendererlebnis unterstützt und gleichzeitig die Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet, die IT-Mitarbeiter von einem erfahrenen Kommunikations- und Kollaborationsanbieter erwarten. Wir freuen uns, diese neue Lösung nun zu präsentieren, um die Führungsrolle von GoTo im Videokonferenzbereich weiter auszubauen.“