Loxone errichtet Campus für intelligente Gebäudeautomation

Loxone, Spezialist für intelligente Gebäudeautomation, investiert 55 Millionen Euro in den Standort Kollerschlag. Ab Herbst 2020 entsteht auf knapp acht Hektar der Loxone Campus – ein in Europa einzigartiges Projekt aus Büro, Hotel, Schulungs- und Logistikzentrum. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2023 geplant. [...]

Als Loxone im Sommer 2019 erstmalig die Pläne für den Loxone Campus vorstellte, versprach Rüdiger Keinberger, Vorsitzender der Geschäftsführung von Loxone: „Mit unserem Campus werden wir in eine neue Dimension der intelligenten Gebäudeautomation vorstoßen, indem wir in allen Facetten zeigen, wie wir ‚Create Automation’ verstehen.“ Nun hat das Eigentümer- und Gründungsteam Thomas Moser und Martin Öller endgültig die Entscheidung für den Bau des Projektes getroffen. Die erste Visualisierung des Areals zeigt, welch ambitionierte und architektonsich beeindruckende Pläne das Projekt umfasst. Der Campus fügt sich als Erweiterung der jetzigen Loxone Zentrale harmonisch in die Landschaft ein. Da die alle Dachflächen begrünt werden, sind die wirklichen Ausmaße des Gebäudekomplexes nicht sofort zu erkennen. Dabei belegt das Areal die Fläche von rund elf Fußballfeldern.

Der Campus umfasst dabei unter anderem ein Lager- und Logistikzentrum mit 3.000 Quadratmetern und schafft Büroraum für ca. 300 zusätzliche Arbeitsplätze. Natürlich werden die Neubauten mit allen Annehmlichkeiten und Vorteilen intelligenter Gebäudeautomation ausgestattet sein. Das gilt auch für den eigenen Hotelkomplex, der 80 Zimmer zur Übernachtung anbietet. Hier können etwa Loxone-Partner und andere Seminar-Teilnehmer übernachten, die im ebenfalls vorhandenen Weiterbildungszentrum an einer Fortbildung teilnehmen oder einen Vortrag besuchen möchten.

Create Automation erlebbar machen

Bei einem Projekt dieses Ausmaßes sind Superlative angebracht. Martin Öller, Mitgründer von Loxone, erläutert die Vision hinter dem Vorhaben: „Wir wollen mit dem Loxone Campus ein in Europa einzigartiges Epizentrum für alle schaffen, die an Loxone und Gebäudeautomatisierung interessiert sind. Dies gilt für unsere Partner ebenso wie für Endkunden, Architekten, Projektträger, Neugierige sowie potentielle neue Mitarbeiter.Die unmittelbare Nähe zur deutschen Grenzen und damit zum wichtigen deutschen Markt ist dabei ein Faktor. Gleichzeitig haben wir aber natürlich den Weltmarkt und unser Wachstum in den USA und China fest im Blick. Wir erwarten daher auch Besucher aus diesen Regionen.“ Mitgründer Thomas Moser ergänzt: „Der Entwurf spiegelt das Leitmotiv von Loxone ‘Create Automation’ im gesamten Campus in allen Facetten wider. Dadurch erhalten unsere Besucher und Mitarbeiter gleichermaßen die Möglichkeit, in die Loxone Welt einzutauchen, sie zu erforschen und zu erleben, um diese im Wortsinn noch besser zu begreifen.”

Investment für die Zukunft

Mit der Umsetzung des ambitionierten Baus ist das Architekturbüro ARKDLinz betraut. Geschäftsführer Rüdiger Keinberger betont: „Gerade in der aktuellen Coronakrise ist die Ankündigung für den Bau ein wichtiges, positives Signal und der Campus ein wichtiges Investment für die Zukunft. Zudem ist er mit seinen modernsten Büro- und Seminarräumen, Hotel und Logistik für Loxone ein essentielles Schulungs-, Marketing- und Vertriebswerkzeug. Und für unsere zukünftigen Mitarbeiter schaffen wir so – wie schon mit dem Basecamp – einen Top-Arbeitsplatz für Top-Performer, gemäß unserem Leitspruch ‘Best workplace for performers’.“