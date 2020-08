LSZ-Consulting: Neustart für reale Events mit „Production & IT“

In Linz beginnt´s. LSZ Consulting startet im Herbst wieder mit realen Events. Im Frühjahr mussten alle Konferenzen abgesagt werden. Erstes Event ist die Production & IT-Konferenz am 10. September in Linz. [...]

Geplanter Termin war im Juni, Corona-bedingt wurde auf September verlegt. Bei LSZ-Consulting hoffen alle, dass die verschobenen Konferenzen nun im Herbst stattfinden können. Aufakt zum Eventreigen bildet die Konferenz „Production & IT“ als eine renommierte Plattform für die österreichische Industriebranche, die sich vielfältigen Themen rund

um die flächendeckende Vernetzung der Produktion und vollautomatisierte Prozesse widmet. Die Konferenz bietet der Industrie-Community jetzt endlich wieder die reale Gelegenheit, sich mit Top-Entscheidern, Experten und Praktikern zu Industrie 4.0, Smart Factory, zur Prozessoptimierung und zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning – kurz zu allen relevanten Themen der digitalen Transformation auszutauschen und neue Ideen und Inputs zu bekommen. Für die Moderation der Fachkonferenz sorgt Christine Wahlmüller, IT-Fachredakteurin der Computerwelt.

Gleich zum Auftakt wird ein Panel Talk mit vier Top-IT-Experten geboten. Zum Thema „Industrial IoT: Aktuelle Herausforderungen in der Praxis“ berichten und diskutieren Martin Friedl, VP Global Operations Excellence bei Palfinger, Thomas Kriechbaum, Chief Process Officer bei Hoerbiger, Michael Brugger, Chief Digital Officer bei Geislinger sowie Christian Pettauer Leiter des operativen Betriebs der Westbahn IT.

Am Vormittag werden in inspirierenden Vorträgen spannende Einblicke in die Branche angeboten. Zudem werden Lösungen und Best Practice Beispiele präsentiert. Am Nachmittag kann im Rahmen von Round-Table Diskussionen in ungezwungener Atmosphäre über kontroverse Thematiken

diskutiert werden, dabei geht es auch darum, gemeinsam Lösungsansätze zu entwickeln. Die Konferenz bietet die bereits bewährte Gelegenheit, neue Kontakte in den Bereichen Industrie, Fertigung und Produktion zu schließen. Den Abschluss des Tages bieten drei kurze Keynotes u.a. von a.Univ.-Prof. Reinhold Plösch vom Institut für Wirtschaftsinformatik der Uni Linz. Die Teilnahme ist für Anwender kostenfrei, Programm und Anmeldung hier.