Mädchen fürs Programmieren begeistern

Wien Energie und die FH St. Pölten luden gemeinsam zum „Code4Girls“ – einem Programmiertag für technikbegeisterte Mädchen ab 16 Jahren. [...]

Gemeinsam mit Expertinnen von Wien Energie und der FH St. Pölten wurden elf Schülerinnen beim „Code4Girls“-Tag spielerisch an das komplexe Thema Coding herangeführt. In Zweierteams wurde hochengagiert und selbstständig an einem LegoMindstorms Roboter gearbeitet – ganz nach dem Vorbild eines echten Müllkrans, der zuvor auf dem Gelände der Müllverbrennungsanlage besichtig wurde.

Gruppenfoto der Teilnehmerinnen am Code4Girls-Tag mit den zwei Gewinnerinnen. (c) Michael Horak / Wien Energie

Diversität ist für Unternehmen Schlüssel zum Erfolg

Um innovativ zu sein, sind fachliche Kompetenz, Leistungsbereitschaft und Diversität bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schlüssel zum Erfolg. „Wir wollen gezielt Mädchen für Technik begeistern“, erklärt Astrid Schober, Chief Information Officer von Wien Energie. Gerade der IT-Bereichist dabei besonders relevant. Schober weiter: „In Zukunft wird nahezu jeder dritte Job digital sein. Bei Code4Girls können sich Mädchen spielerisch, aktiv und selbstorganisiert mit neuen Technologien auseinandersetzen.“

Kenntnisse im Coding werden in allen Bereichen der Arbeitswelt immer wichtiger werden, sei es in der Industrie, der Medizin oder auch der Landwirtschaft. Marlies Temper, Studiengangsleiterin Data Science and Business Analytics an derFH St. Pölten: „Technikerinnen werden händeringend gesucht, denn ohne sie sind zukünftige Innovationen einfach nicht möglich. Daher sind solche Formate essentiell, damit Frauen ihre Stärken und die Freude am Programmieren entdecken.“

Coding, Roboter, Algorithmen: Digitalisierung der Wirtschaft

Die nächsten Jahre wird sich die Arbei tim Energiesektor entscheidend verändern. Die Digitalisierung ist dabei einer der größten Treiber. Das hat Wien Energie mit Deloitte in der Studie„Die Zukunft der Arbeit im Energiesektor“ aufgezeigt. Bereits 2025 wird jeder dritte bis vierte Jobin der Branche IT- und Datenwissen verlangen.

Vor allem diese Bereiche profitieren von Vielfaltunter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Initiativen wie Code4Girls arbeiten genau darauf hin. „Informatikund Digitalisierungwerden weiblicher. Wir wollen mit unserem Workshop diesenTrendaufgreifen und noch verstärken, in dem wir Mädchenund jungen Frauenzeigen, dass Programmierungspannend ist und Spaß macht“, erklärt Kerstin Blumenstein, Projektleiterin der Creative Coding School und Dozentin an der FH St. Pölten. „Und ganz nebenbei erleben sie,wie ihr Coding Energie für Österreichs Haushalte schafft. Sie sehen so ganz konkret, wie IT und digitale Technologien ihren Alltag betreffen.“

Der Workshop wurde mit einer „Smarties-Challenge“ abgerundet. Gewonnen haben Laura aus dem BG/BRGSt. Pöltenund Sofie aus dem BORGKrems. Das Siegerinnenteam erhielt ein Tabletund freut sich über Praktikumsplätze bei WienEnergie.