Malwarebytes bietet nun auch Schutz für Server

Malwarebytes bringt zwei neue Produkte, die speziell für den Schutz von Servern, und damit besonders kritischen Unternehmensinfrastrukturen, entwickelt wurden: Malwarebytes Endpoint Detection and Response for Servers und Malwarebytes Endpoint Protection for Servers. [...]

„Viele Organisationen haben kein eigenes Sicherheitsteam und sind auf Generalisten angewiesen, wodurch sie einem höheren Risiko für Cyberangriffe ausgesetzt sind. Server-Angriffe können besonders schädlich sein und treffen Unternehmen dort am härtesten, wo sie es sich am wenigsten leisten können: bei ihren Daten“, weiß Akshay Bhargava, Chief Product Officer von Malwarebytes. „Indem wir unsere mehrstufigen Sicherheitsprodukte auf Server ausdehnen, gewährleisten wir eine effektive Erkennung von und Reaktion auf Cyberbedrohungen, um durch Funktionen wie die Endpunktisolierung oder die Ransomware-Rollback-Technologie das Risiko für Endpunkte zu verringern.“

Malwarebytes Endpoint Detection and Response for Servers ist eine Komplettlösung, die auf die Sicherheitsanforderungen eines Unternehmens zugeschnitten ist. Zu den Funktionen gehören die Überwachung verdächtiger Aktivitäten, granulare Serverisolierung und die Ransomware-Rollback-Technologie. So können betroffene Server ohne kostspielige Zusatzprogramme oder Produktivitätsverluste wieder in einen einwandfreien Zustand versetzt werden. Die Lösung ist schnell, einfach integrierbar und speziell für den Schutz der wichtigen Daten eines Unternehmens entwickelt worden. Malwarebytes Endpoint Detection and Response for Servers ist für Windows-Rechner erhältlich und konzentriert sich darauf, kritische Serverinfrastrukturen zuverlässig online und betriebsbereit zu halten.

Malwarebytes Endpoint Protection for Servers ist eine Endpunktsicherheitslösung, die laut Hersteller hohe Geschwindigkeiten mit hervorragendem Schutz kombiniert, um eine einfache und effiziente Lösung für Unternehmen jeder Größe zu bieten. Das Produkt bietet proaktiven Malware-Schutz und -Behebung für die Server-Infrastruktur, die von einer einzigen Cloud-Konsole aus gesteuert werden kann. So bietet sie einen umfassenden Überblick über alle Aktivitäten in einem Unternehmen – von Servern bis hin zu einzelnen Workstations. Malwarebytes Endpoint Protection for Servers ist für Windows– und Linux-Server erhältlich und kombiniert Benutzerfreundlichkeit mit vordefinierten Sicherheitskonfigurationen und vorgegebenen Standard-Serverrichtlinien.

Beide Lösungen lassen sich über die Malwarebytes Nebula-Plattform über ie Cloud verwalten. Nebula bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und ermöglicht einen Einblick in die Endpunktaktivitäten eines gesamten Unternehmens. Die neuen Angebote sind kompatibel mit anderen Malwarebytes-Produkten.