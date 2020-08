Markus Mattmann wird Regional Director für die Schweiz und Österreich bei Commvault

Commvault, ein Anbieter für Daten- und Informationsmanagement in Cloud- und On-premises-Umgebungen, beruft Markus Mattmann zum 1. September 2020 zum Regional Director in der Schweiz und Österreich. [...]

In dieser Rolle verantwortet Mattmann ab sofort die Unternehmensausrichtung von Commvault in Österreich und der Schweiz. Er will den Marktanteil vergrössern sowie das Team weiterentwickeln und auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten. Von Zürich aus wird er die Sales-Teams leiten und an Rafal Slowinski berichten.

Markus Mattmann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Management und Sales und arbeitete unter anderem in den Bereichen Cloud Computing, Enterprise Software und Storage. Er war in mehreren internationalen Technologie-Unternehmen tätig, darunter Pure Storage, Veritas und EMC Dell.

„Mit Markus Mattmann gewinnen wir einen motivierten und engagierten Manager für Commvault. Er bringt genau die Kompetenzen mit, die wir für eine starke Positionierung in der Schweiz und Österreich. Er hat immer wieder mit seinen Leadership Skills überzeugt, leistungsfähige Teams und nachhaltige Kundenbeziehungen aufgebaut”, sagt Rafal Slowinski, Area Vice President Central Eastern Europe bei Commvault.

„Gleichzeitig möchte ich Gerhard Raffling für seine Arbeit danken und ihm für seinen Beitrag zu unserem Erfolg in der Region und für das starke Fundament danken, das er während seiner Zeit bei Commvault geschaffen hat. Im Namen aller seiner Kollegen und Freunde im Unternehmen wünschen wir ihm viel Glück für die Zukunft“, fügt Slowinski hinzu.

Expansionsstrategie wird fortgesetzt

„Ich blicke voller Vorfreude auf meine neuen Aufgaben. Die Sektoren Cloud- und Datenmanagement gewinnend stets an Relevanz – und Commvault ist hier führend unter den Anbietern“, so Markus Mattmann. Die beiden Märkte sind wichtige Komponenten in Commvaults Expansionsstrategie: In Österreich verfügt Commvault über eine gut etablierte Marktpräsenz und ein starkes Partner-Ökosystem, wobei besonders das Potenzial in mittleren und grossen Unternehmen fokussiert wird. In der Schweiz wird seit Beginn des Jahres stark in den Ausbau des lokalen Teams, in die Festigung und Erweiterung der Vertriebskanäle in allen Sektoren investiert.