Martin Benesch wird neuer Sales Director bei Medallia

Medallia, einer der weltweit führenden Anbieter für Customer Experience-Management-Lösungen, beruft Martin Benesch (43) zum Sales Director in Österreich und setzt damit seinen Expansionskurs im deutschsprachigen Raum fort. [...]

Benesch gilt als Vertriebsprofi und ist seit knapp 25 Jahren in der IT-Branche tätig. Über Positionen im Service und Support, dem Pre-Sales- und Produktmanagement führte Beneschs Weg letztendlich in den Vertrieb rund um Software-Lösungen, hier waren er zuletzt für NetApp und Commvault im Einsatz. „Der Weg der Digitalisierung schreitet durch Covid-19 nun noch schneller voran. Unternehmen müssen den heutigen Anforderungen, auf Kundenerlebnisse mit sofortigen Maßnahmen bzw. Aktionen zu reagieren, gewachsen sein. Um eine exzellente Kundenzufriedenheit zu erlangen, müssen alle existierenden Kommunikationskanäle bedacht werden. Dabei muss dies in der Masse für Unternehmen einfach, zentral verwaltbar, messbar und transparent bleiben. Exakt hierbei unterstützt der SaaS-Lösungsansatz von Medallia“, ist Martin Benesch überzeugt.

„Die rasch voranschreitende Digitale Transformation und die steigende Erwartung der Kunden stellt Unternehmen vor ganz neue Herausforderungen. Medallia unterstützt Unternehmen dabei, Kunden besser zu verstehen und Maßnahmen in Echtzeit abzuleiten, um die Kundenzufriedenheit nachweislich zu erhöhen. Ich freue mich mit Martin einen erfahrenen Experten an Bord zu haben, um das Geschäft in Österreich aufzubauen“, so Gerhard Raffling, Vice President und Country Manager bei Medallia. Raffling (47) ist selbst erst seit September 2020 bei Medallia mit an Board, zuvor war der IT-Manager bei Commvault und Fujitsu viele Jahre tätig.

Medallia wurde 2001 von Borge Hald und Amy Pressman gegründet. Mit Hauptsitz in San Mateo im Silicon Valley und Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Australien, Argentinien und Israel ist Medallia weltweit vertreten und beschäftigt derzeit rund 1.500 Mitarbeiter in mehr als 15 Büros weltweit. Seit Sommer 2019 ist Medallia zudem an der New Yorker Börse gelistet.