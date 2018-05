Marvin Peters neuer Director für Mobile bei Samsung Österreich  

Marvin Peters (43) leitet ab sofort die Mobile-Sparte der Samsung Electronics Austria GmbH. [...]

Peters verantwortet damit die Gesamtumsetzung der Strategie und Geschäftsentwicklung für mobile Geräte wie Smartphones, Wearables oder Tablets am österreichischen Markt. Der erfahrene Telekom-Spezialist berichtet in dieser Funktion direkt an den Präsidenten der österreichischen Niederlassung, Sunghan Kim. Peters kommt von T-Mobile Austria, wo er zuletzt als Vice President für den Bereich Channel Management & Processes verantwortlich zeichnete.

„Auf die ständig wechselnden Nutzungsmuster und Kundenbedürfnisse schnell reagieren zu können gehört zu den wichtigsten Herausforderungen der Gegenwart. Gerade in diesem Bereich Akzente zu setzen, ist mir ein großes Anliegen. Ich freue mich sehr, meine langjährige Telekom-Erfahrung bei einem so innovationsgetriebenen Unternehmen wie Samsung einzusetzen zu können“, sagt Marvin Peters, Director Mobile, Samsung Electronics Austria zu seiner neuen Rolle. „Wir freuen uns, dass wir Marvin Peters als IM Director für Samsung Österreich gewinnen konnten“, sagt Sunghan Kim, Präsident der Samsung Electronics Austria GmbH. „Wir sind überzeugt, dass er aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und seinem Know-how entscheidend dazu beitragen wird, die Marktposition von Samsung bei Smartphones, Tablets und Wearables in Österreich mit frischen Ideen und innovativen Konzepten weiter zu stärken.“

15 Jahre Telekom und IT

Peters bringt 15 Jahre Erfahrung im Bereich IT und Telekom mit ins Unternehmen. Der gebürtige Niederländer startete seine Karriere bei Accenture Netherlands, heuerte danach bei der niederländischen T-Mobile-Niederlassung an um schließlich 2005 nach Österreich zu wechseln. Seitdem bekleidete er mehrere Positionen bei T-Mobile Austria, vorwiegend als Senior Manager und Vice President. Seine Schwerpunkte lagen dabei in den Bereichen Corporate Strategy, Digital Services, Channel Management und Project- & Prozessmanagement. Der Wahl-Wiener spricht neben seiner Muttersprache Niederländisch auch fließend Deutsch und Englisch.