Maskierungslösung schützt Privatsphäre bei Videoaufnahmen (mit Video)

Das AXIS Live Privacy Shield des Hersteller Asis Communications ist derzeit einzigartig: die edge-basierte Analysesoftware maskiert Personen bei Videoaufnahmen in Echtzeit und sorgt so für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. [...]

Mit der neuen edge-basierte Analysesoftware für Netzwerk-Kameras AXIS Live Privacy Shieldkönnen Personen in Videostreams mit bis zu voller Bildrate in Echtzeit maskiert werden. Dabei werden aktuelle Datenschutzvorschriften und -bestimmungen berücksichtigt. Die Software eignet sich für die Anwendung in Firmengebäuden, öffentlichen Plätzen, Logistikbetrieben oder im Handel.

Datenschutzkonforme Videoaufnahme

Technologisch vergleicht das AXIS Live Privacy Shield eine Live-Kameraansicht mit einer eingelernten Hintergrundszene und wendet auf selbst definierte Bereiche eine detaillierte und dynamische, transparente Maske an. Personen und Objekte in Bewegung erscheinen als Transparenzen auf dem erfassten Hintergrund. Der gesamte Vorgang erfolgt in Echtzeit und vermeidet das unerwünschte Erfassen personenbezogener Daten, ohne jedoch den gesamten Bereich zu verpixeln oder zu schwärzen. Obwohl die Identitäten von Einzelpersonen maskiert werden, ist es so dennoch möglich, ihre Bewegungen zu sehen.

Standardmäßig kommt die dynamische Maskierung von Personen auf dem gesamten Sichtfeld der Kamera zur Anwendung. Nutzer der Analysesoftware können jedoch auch Bereiche festlegen, in denen keine Maskierung angewandt werden soll – beispielsweise bei einem Förderband mit Objekten in Bewegung oder im Kassenbereich im Supermarkt, die gut sichtbar sein müssen. Anwender können das System jedoch auch so konfigurieren, dass es einen gesonderten, zusätzlichen Videostream ohne dynamische Maskierung liefert, damit autorisierte Betrachter bei einem Zwischenfall auf Details für forensische Zwecke zugreifen können.

Die Eigenschaften des AXIS Live Privacy Shield im Überblick:

datenschutzkonforme Bildüberwachung und -aufzeichnung

zuverlässige, dynamische Maskierung in Echtzeit bei hohen Bildraten

leistungsstarke, edge-basierte Lösung

einfache Installation, Konfiguration und Verwaltung

besonders geeignet für Innenbereiche mit guter, gleichmäßiger Ausleuchtung

Flexible Anwendungsgebiete

Die Analysesoftware läuft direkt auf ausgewählten Kameras von Axis, so dass keine teuren zusätzliche Server erforderlich sind. Dadurch ist auch eine einfache sowie flexible Skalierung möglich. Das AXIS Live Privacy Shield eignet sich für die Videoüberwachung oder -aufzeichnung aus der Ferne in Bereichen, in denen die Überwachung ansonsten aufgrund von Datenschutzvorschriften und -bestimmungen problematisch ist. Es ist für den Einsatz in Innenbereichen mit guter, gleichmäßiger Beleuchtung konzipiert und ideal geeignet für Verarbeitungs-, Fertigungs- und Logistikanwendungen, in denen die Videoüberwachung vorrangig zur Prozessüberwachung eingesetzt wird. Weitere potenzielle Anwendungen gibt es im Einzelhandel, Gesundheits- und Bildungswesen sowie in Ämtern und Behörden.

Das AXIS Live Privacy Shield ist zunächst in ausgewählten Ländern verfügbar. Mehr Informationen zum neuen Produkt finden Interessierte auf der offiziellen Produktseite oder in nachfolgendem Video.