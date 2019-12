Mehr Selbstständigkeit für Menschen mit Behinderung dank Automatisierung

Lebenshilfe Oberösterreich stattet Wohneinheiten in Ried und in Braunau mit smarter Steuerungs- und Automatisierungstechnik von Loxone aus und ermöglicht den Bewohnern damit größtmögliche Autonomie und Sicherheit. [...]

„Ambient Assisted Living” – darunter versteht man technische Lösungen, die Menschen mit Beeinträchtigung oder Senioren dabei unterstützen, ein möglichst selbstständiges Leben zu führen. Auch Pflegekräfte werden von dieser Technologie entlastet und können sich damit intensiver um ihre Klienten kümmern. Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels im Pflegebereich sind dringend technische Lösungen gesucht, die ohne Qualitätsverlust in der zwischenmenschlichen Beziehung Pflegekräfte sowie Patienten unterstützen.

Autonomes Leben durch smarte Technik

Non-Profit-Organisationen wie die Lebenshilfe Oberösterreich sind in diesem Bereich besonders engagiert. Sie assistieren den Menschen in allen Lebensbereichen und bieten ihnen den benötigten Wohnraum. In Kooperation mit dem oberösterreichischen Automatisierungsspezialisten Loxone, das Unternehmen ist Marktführer bei Smart-Home-Komplettlösungen, hat die Lebenshilfe nun zwei Häuser – in Ried und in Braunau – mit smarter Technik ausgestattet, um den Bewohnern mehr Autonomie zu ermöglichen.

Magnetschlüssel erkennt Anwesenheit (c) Loxone

Rundumschutz für Bewohner

Mehr Autonomie bedeutet auch erhöhten Sicherheitsbedarf. Diesen Rundumschutz bieten Rauchmelder, Wassersensoren und die Überwachung der Fenstergriffe. Das Wichtigste aller Sicherheitsfeatures ist die Kontrolle von E-Herd, Kaffeemaschine und Wasserkocher. Diese Verbraucher werden bei Verlassen der Wohnung automatisch vom Strom genommen. Ob sich ein Bewohner in seiner Wohnung befindet oder nicht, wird mittels eines magnetischen Schlüssels erkannt, der neben der Wohnungstür hängt – oder eben auch nicht hängt.

Unterstützung für Betreuer und Bewohner

Brigitte Swoboda, Vorstandsmitglied Lebenshilfe Oberösterreich (c) Loxone

Brigitte Swoboda, Vorstandsmitglied Lebenshilfe Oberösterreich, fasst die Vorteile der Lösung ist sehr angetan vom Einsatz der intelligenten Technik von Loxone. Damit wurde eine zusätzliche, technische Unterstützung für Bewohner und Betreuer geschaffen, die im Hintergrund viele Aufgaben erledigt und die Bewohner unterstützt, so Swoboda und konstatiert: „Mit allen Funktionen, die Loxone bietet, können wir so den Klienten noch mehr Sicherheit geben. Die ist vor allem in Zeiten wichtig, in denen kein Betreuer vor Ort anwesend ist. Im Notfall werden die Betreuer automatisch benachrichtigt.“