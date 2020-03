Michael Heuer ist neuer Leiter des DACH-Geschäfts von Proofpoint

Der Experte auf dem Feld der Cybersecurity ist in seiner neuen Rolle für die Leitung des gesamten Geschäfts für Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. [...]

Michael Heuer verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Telekommunikations-, IT– und Cybersecurity-Branche. Dabei kann er eine ganze Reihe von Erfolgen vorweisen, bei denen er den Vertrieb in Verbindung mit dem Channel ausgebaut und die Sales–Strategie in einem schnelllebigen Umfeld optimiert hat. Neben einer Vertiefung der Zusammenarbeit mit Proofpoint-Kunden und -Partnern, wird Michael Heuer zudem dafür verantwortlich zeichnen, das Unternehmenswachstum in der Region voranzutreiben.

„Wir haben in den vergangenen Jahren unser Geschäft in der gesamten EMEA–Region stark ausgebaut und uns dabei einen sehr guten Ruf im Bereich Cybersecurity erarbeitet. Dies trägt in hohem Maße dazu bei, hochqualifizierte neue Mitarbeiter zu gewinnen“, sagt Martin Mackay, Senior Vice President, EMEA von Proofpoint. „Michael Heuers eindrucksvolle Erfolgsbilanz und seine Art, sich und andere zu motivieren, werden uns dabei helfen, unsere Vision von IT-Sicherheit mit dem Menschen im Mittelpunkt auch in der DACH-Region umzusetzen.“

„Einige der angesehensten Unternehmen weltweit vertrauen auf Proofpoint als Partner im Bereich Cybersecurity. Wir haben nun die außergewöhnliche Chance, das Unternehmenswachstum von Proofpoint in der DACH-Region noch stärker voranzubringen“, so Heuer. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem Team innovative Lösungen auf den Markt zu bringen, die den Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei helfen, sich besser gegen die sich weiterentwickelnden Bedrohungen zu schützen.“ Bevor er zu Proofpoint kam, bekleidete Heuer leitende Positionen bei UUNET-Worldcom, BT, Akamai, Acquia und zuletzt bei Mimecast.