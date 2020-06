Michael Neuhold wird neuer Manager SMB/Channel Österreich bei Lenovo

Lenovo intensiviert seine Channel-Aktivitäten für den Mittelstand in Österreich und ernennt Michael Neuold zum Manager SMB/Channel Österreich. [...]

Michael Neuhold übernimmt ab 1. Juli 2020 als Manager SMB/Channel die Verantwortung für das indirekte Geschäft von Lenovo mit kleinen und mittelständischen Unternehmen in Österreich. Er berichtet in dieser Funktion an Oliver Rootsey, Director Sales Channel/SMB GAT von Lenovo.

Michael Neuhold begann seine Karriere bei Lenovo bereits während des Master-Studiums an der FH Wien 2014 in verschiedenen Bereichen des Vertriebs. 2015 wechselte er in den Großkundenvertrieb und 2017 in den Bereich Sales Operations. Aktuell ist Michael Neuhold noch als Sales Operations Manager im Bereich Unternehmensplanung und Vertriebssteuerung des PC-Channels in Deutschland/Österreich/Schweiz tätig.

„Österreich ist für Lenovo ein wesentlicher Zielmarkt, in dem wir vielfältige Geschäftsansätze speziell im Mittelstand sehen“, sagt Oliver Rootsey. „Deswegen wollen wir unsere Vor-Ort-Präsenz weiter ausbauen. Mit Michael Neuhold können wir diese wichtige Position mit einem äußerst kompetenten Channel-Manager besetzen. Ich schätze seine klare, direkte Art und seine Kompetenz, die er bisher vor allem in der Vertriebssteuerung und Geschäftsplanung des Channel-Geschäfts bei Lenovo, aber auch in vertrieblicher Rolle im Enterprise bewiesen hat.“

„Mit dieser Ausweitung der Channel-Aktivitäten ist auch ein Signal an unsere Geschäftspartner in Österreich verbunden: wir werden das lokale Marktgeschehen zukünftig noch intensiver mitgestalten“, sagt Michael Neuhold. „Gemeinsam mit unseren Business Partnern und Distributoren wollen wir einen maßgeblichen Beitrag zur Digitalisierung des österreichischen Klein- und Mittelstands leisten und ich habe das klare Ziel im Commercial Bereich mit Lenovo die Nummer 1 in Österreich zu werden.“