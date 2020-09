Michael Smetana wird neuer Managing Director von HP Österreich

Michael Smetana (52) übernimmt zum 1. November 2020 als Managing Director die Geschäftsleitung von HP Österreich. Der gebürtige Wiener ist seit knapp dreißig Jahren in vielfältigen internationalen Fach- und Führungsfunktionen bei HP tätig. [...]

„Michael Smetana ist ein sehr erfahrener Manager und ein exzellenter Kenner des IT-Marktes in Österreich. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Rolle als Geschäftsführer von HP Österreich“, lobt Bernhard Fauser, Managing Director Central Europe Market bei HP den neuen Managing Director von HP Österreich. Eine der wichtigsten Aufgaben werde es sein, so Fauser, Kunden und Partner eng und vertrauensvoll auf ihrem aktuellen Weg der Digitalisierung zu begleiten. HP in Österreich sei bestens für die Anforderungen in den sich schnell verändernden Märkten aufgestellt, ist Fauser überzeugt: „Wir haben eine starke Marktposition, die es gilt, weiter auszubauen.“

Die Niederlassung von HP Österreich befindet sich in der Technologiestraße in Wien. Neun der zehn größten Unternehmen in Österreich sind Kunden bei HP – entweder nutzen sie HP PC oder Drucker oder beide Produktgruppen. Fast jeder zweite professionelle Anwender vertraut in Österreich auf eine PC-Hardware von HP. Gleichzeitig kommt in Österreich auch jeder zweite Drucker von HP.