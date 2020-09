Microsoft Ignite 2020: Mehr Resilienz durch moderne Technologien

Im Rahmen der Ignite 2020, die Corona-bedingt in diesem Jahr als virtuelle Konferenz stattfindet, präsentiert Microsoft ab heute bis zum 24. September zahlreiche Updates bestehender Lösungen und Dienste auf Basis von Microsoft Azure und Microsoft 365 sowie Neuigkeiten zu Microsoft HoloLens 2 und Surface Hub 2S. [...]

Noch bis ins Jahr 2021 finden alle großen Veranstaltungen von Microsoft virtuell statt. Das gilt auch für die Microsoft Ignite 2020, die weltweite Konferenz für IT-Entscheider, Entwickler, Datenexperten und IT-Professionals, zu der im vergangenen Jahr über 26.000 Besucher kamen. Aber nicht nur aus diesem Grund prägt die weltweite Corona-Pandemie auch diese Veranstaltung.

„Wir wurden innerhalb weniger Wochen um Jahre in die digitale Zukunft katapultiert. Unternehmen in Österreich und weltweit haben ihre digitale Transformation auf Grund von Covid-19 schlagartig vorangebracht“, sagt Dorothee Ritz, General Managerin von Microsoft Österreich. „Mit den konkreten Erfahrungen, die jetzt gesammelt werden, wird die Zukunft gestaltet. Eines ist dabei ganz klar: Digitale Technologien tragen zu unserer Fähigkeit, gestärkt durch Krisen zu gehen, bei.“

Österreichische Sessions bei der diesjährigen Konferenz

Erfahrungen aus Österreich kommen bei zwei Sessions im Rahmen der Microsoft Ignite 2020 zum Tragen. Bei „Developer Connection Austria“ geben österreichische Entwickler einen Einblick in interessante Projekte und in ihre Community-Engagements. Bei der Modern Work Session „Fun, effective and productive meetings“ ist der Name Programm. Hier dreht sich alles um die Gestaltung von kreativen und effektiven Meetings.

Die wichtigsten Neuigkeiten im Überblick:

Dynamics 365: Verbesserung beim Kundenservice und im Supply Chain Management

Der neue Sprachservice für Dynamics 365 Customer Service baut auf den Azure Communication Services auf und ist ab sofort als Private Preview für ausgewählte Kunden verfügbar. Die Integration von Sprache erleichtert es Kundendienst-Teams in Unternehmen, einen konsistenten Support über alle Kommunikationskanäle zu leisten.

Zwei neue Add-Ins für Dynamics 365 Supply Chain Management versetzen Unternehmenskunden in die Lage, schnell auf veränderte Marktsituationen zu reagieren. Über die Cloud and Edge Scale Unit können sie kritische Workloads in Fertigung und Lagerhaltung auf Geräten mit Azure Stack ausführen. Das verbessert die Ausfallsicherheit und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb vor Ort (am „Edge“) selbst dann, wenn die Verbindung zur Cloud vorübergehend unterbrochen ist. Mit der neuen Inventory Visibility können Einzelhändler und Hersteller mit großen Produktmengen problemlos Millionen von Transaktionen pro Minute abwickeln und kanalübergreifend in Echtzeit den Bestand genau ermitteln.

Microsoft Azure: Hybride Intelligenz in der Cloud und am Edge

Die neuen Azure Communications Services helfen Entwicklern, Kommunikationslösungen für Unternehmen über unterschiedliche Geräte und Plattformen hinweg bereitzustellen. Die Services nutzen dieselbe Technologie wie die Kommunikations- und Kollaborationslösung Microsoft Teams.

Für Kunden, die komplexe und verteilte lokale sowie Edge- und Multi-Cloud-Umgebungen vereinfachen möchten, stellt Microsoft neue Updates für Server, Services und Geräte für die hybride Cloud-Nutzung vor. Damit werden zum Beispiel die Funktionen von Azure Arc sowie der Appliance Azure Stack Edge erweitert.

Azure Cognitive Services: Die Preview von Metrics Advisor erleichtert das Process Mining. Damit lassen sich Prozessmetriken als die Wachstumstreiber von Unternehmen überwachen und Prozessprobleme schneller identifizieren. Spatial Analysis ist eine neue Funktion für die räumliche Bildanalyse. Dabei werden 3D-Rauminformationen aus Bildern abgeleitet und mit sogenannten „Spatials“ versehen, wodurch sich beispielsweise Abstände in Räumen sehr einfach berechnen lassen. Das ist gerade jetzt sehr hilfreich, weil immer mehr Menschen nach dem Corona-Lockdown an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Hier kann Spatial Analysis die erforderlichen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und Social Distancing gezielt unterstützen.

Azure Mixed Reality wird um die Azure Object Anchors erweitert. Die neuen Objektanker ermöglichen es Entwicklern, Objekte in der physischen Welt automatisch zu erkennen, auszurichten und virtuell zu verfolgen.

Microsoft kündigt auch die Vermarktung seiner branchenführenden 3D-Time-of-Flight-Technologie (3D-ToF) an, die bereits Azure Kinect antreibt und zum Messen von Entfernungen durch Lichtimpulse dient. Sie soll die Entwicklung kommerzieller 3D-Kameras und ähnlicher Lösungen für Partner auf der ganzen Welt ermöglichen, wie beispielsweise Analog Devices und SICK AG.

Mit der Preview von Azure Orbital lassen sich Satellitendaten analysieren. Durch den Zugang zu den globalen Glasfasernetzwerken mit niedriger Latenz und der globalen Reichweite der Cloud-Dienste von Microsoft können Unternehmen schnell mit großen Satellitendatensätzen arbeiten und innovative Lösungen finden.

Microsoft 365: Zahlreiche Verbesserungen für Teams

Neue Funktionen bei Microsoft Teams verbessern Herstellerangaben zufolge virtuelle Meetings. Dazu gehören neue Szenen für den Together Mode sowie benutzerdefinierte Layouts, über die geteilte Inhalte dynamischer und ansprechender präsentiert werden können.

Auch Teams unterstützt Mitarbeiter in Unternehmen beim Corona-bedingten Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Dazu gehört die Möglichkeit, die Kollaborationslösung kontaktlos über Cortana in der neuen Remote-App Room zu bedienen.

Die neue Integration von Apps wie Headspace in Teams helfen beim Abschalten und Runterfahren auch nach der Arbeit im Homeoffice.

Mit Workplace Analytics in Teams können Teamleiter künftig neue Erkenntnisse über die Arbeitsbelastung von Gruppen gewinnen. So können sie erkennen, wie sich der Wandel der Arbeitswelt auf Beschäftigte und Teams auswirkt.

Zusätzliche Sicherheits- und Compliance-Funktionen in Teams helfen dabei, Daten zu schützen, Risiken zu minimieren und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Verbesserungen gibt es bei der Integration der Power Platform in Teams. Sie erleichtern das Erstellen und Nutzen von No-Code-Anwendungen, Bots und automatisierten Workflows. Zudem integrieren sie Datenvisualisierungen über Power BI in Teams.



Die drei neuen Kategorien des Microsoft Productivity Score ermöglichen einen besseren Einblick in die Produktivität eines Unternehmens. So können Maßnahmen wie die Aktualisierung von Systemen getroffen werden, um die Produktivität aller zu verbessern.

Neue Verwaltungsfunktionen im Endpoint Manager von Microsoft 365 unterstützen die plattformübergreifende Sicherung und Verwaltung unterschiedlicher Geräte von einem Standort aus.

SharePoint Syntex ist eine neue Enterprise-Content-Management-Lösung, die das organisationsweite Arbeiten mit Business-Dokumenten erleichtert, so die Angaben von Microsoft. Es ist das erste Produkt aus dem Project Cortex, das allgemein verfügbar ist.

Microsoft HoloLens 2 in Österreich und weiteren neuen Märkten verfügbar

Microsoft HoloLens 2 ist ab sofort in Österreich erhältlich und wird künftig auch in weiteren Märkten verfügbar sein, darunter in Italien, Niederlande, Schweiz, sowie Skandinavien, Belgien, Portugal und Polen.

Mixed Reality ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern bietet ganz konkreten Nutzen für Unternehmen. So hat Microsoft HoloLens 2 dem US-Unternehmen Lockheed Martin bei der Entwicklung der Orion-Kapsel für die NASA geholfen: “Zum Mond und zurück: Wie Microsoft HoloLens 2 beim Bau der NASA-Raumkapsel Orion hilft”.

Surface Hub 2S ab Anfang 2021 auch als 85-Zoll-Gerät verfügbar

Das für Microsoft Teams zertifizierte Großbild-Device Surface Hub 2S wird ab Anfang 2021 für Unternehmenskunden auch mit einer Bildschirmdiagonale von 85 Zoll ausgeliefert. Händler können es noch in diesem Jahr in Österreich vorbestellen. Auf Surface Hub 2S sind die Anwendungen Microsoft Teams und Microsoft Whiteboard bereits vorinstalliert.

Für alle Kunden ist ab sofort auch die Konfiguration von Surface-Hub-2-Geräten mit Windows 10 Pro und Enterprise verfügbar. Zu den Anwendungsszenarien gehören die Nutzung nur durch einen Nutzer, z.B. Lehrkräfte beim Fernunterricht, die jetzt auf Surface Hub die gleichen Funktionen wie auf ihrem PC nutzen können. Dazu gehören unter anderem die Taskleiste, das Startmenü sowie spezielle Anwendungen für den Bildungsbereich. Zum Einloggen in dieser Konfiguration kann erstmals der neue Fingerabdruck-Leser genutzt werden.

Ab Oktober wird die neue Version des Betriebssystems für Surface Hub mit dem Windows 10 Team 2020 Update schrittweise weltweit ausgerollt. Das Update verbessert die IT-Integration sowie die Bereitstellung und Verwaltung der Geräte und kommt mit neuen Funktionen für Meetings und Teamarbeit.

Ignite-News für Entwickler und IT-Sicherheitsexperten

Low-Code-Updates für die Power Platform und für Microsoft Azure machen die Entwicklung und Bereitstellung neuer Anwendungen unter Remote-Work-Bedingungen künftig einfacher: Über die Integration des Azure-API-Managements APIM und von GitHub können professionelle Entwickler kundenspezifische Anwendungen, Bots und Workflows schneller erstellen. Die Preview von Power Automate Desktop bietet No-Code-Entwickler aus den Fachbereichen Optionen für das Automatisieren von Workflows in Desktop-Anwendungen.

Verbesserte Schutzfunktionen für containerbasierte- und IoT-Anwendungen bietet der Microsoft Defender, die Komplettlösung von Microsoft für die Sicherheit mobiler Endpunkte. Der bisher in der Preview verfügbare Compliance Manager unterstützt Unternehmenskunden bei der Risikobewertung von Compliance-Vorfällen. Und mit neuen Konnektoren und APIs können IT-Sicherheitsverantwortliche Identitäten, Anwendungen und Dienste in ihren Cloud-Umgebungen auch außerhalb der Microsoft-Cloud schützen.