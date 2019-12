Mimecast-Tool gegen die Schatten-IT

Der E-Mail- und Datensicherheitsspezialist Mimecast hat seinen Web-Sicherheitsdienst Web Security um Funktionen für Sichtbarkeit und Kontrolle von Anwendungen erweitert. [...]

Im heutigen digitalen Zeitalter nutzen die meisten Mitarbeiter cloudbasierte Anwendungen, um die Produktivität zu steigern und effizienter zusammenzuarbeiten. Über das Internet sind solche Tools im Handumdrehen verfügbar. Berichten zufolge werden in einem durchschnittlichen Unternehmen mehr als 1.400 Cloud-Dienste genutzt; Mitarbeiter verwenden an ihrem Arbeitsplatz im Durchschnitt 36 Apps. Häufig sind diese Apps von der IT-Abteilung nicht genehmigt und der Einsatz solcher „unautorisierter“ Anwendungen kann zu Risiken im Hinblick auf die Datensicherheit, externe Vorschriften und unternehmensinterne Regelungen führen.

Hier hakt das neue Feature „Application Visibility and Control“ in Mimecast Web Security ein, das den Kunden vollständige Übersicht darüber verschafft, wer welche Anwendungen verwendet und wie oft. Die IT-Abteilung kann dann alle genutzten Anwendungen richtliniengesteuert überwachen und entweder blockieren oder zulassen – unabhängig davon, ob mit einem Mobilgerät oder einem PC–Browser auf sie zugegriffen wird. Darüber hinaus hilft Application Visibility and Control den Kunden, Unternehmensrichtlinien zur Nutzung bestimmter File-Sharing-Dienste durchzusetzen, und blockiert nicht genehmigte Dienste. Diese neuen Kontrollfunktionen verringern die Risiken und können zugleich den Mitarbeitern potentiell Ausgaben für unzulässige Sharing-Dienste ersparen.

„Den Mitarbeitern stehen heute zahlreiche Dienste zur Verfügung, die ihnen helfen, produktiver zu werden und mit Kollegen, Anbietern und Partnern weltweit zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Neben den Vorteilen haben diese Dienste aber auch ihre Risiken: Sie können Blind Spots schaffen, die der IT entgehen“, erklärt Jamie Fernandes, Senior Director of Product Management, Mimecast. Das sei ein Problem in Unternehmen aller Größen und Branchen. Die neue Standardfunktionalität von Mimecast Web Security helfe den IT-Abteilungen, die Nutzung von Cloud–Anwendungen im gesamten Unternehmen proaktiv zu verwalten – über die gleiche integrierte Plattform und Konsole, die sie auch zur Absicherung der E-Mail– und Web-Zugriffe verwendeten, so Jamie Fernandes. Auf diese Art, betont der Mimecast-Produktverantworltiche „stärkt Application Visibility and Control die Cyber-Resilienz und gibt den IT-Teams das Ruder wieder in die Hand.“

Mimecast Web Security schützt alle Nutzer innerhalb und außerhalb des Unternehmensnetzwerks vor schädlichen und richtlinienwidrigen Websites. Der Dienst ist nahtlos mit Mimecast Email Security integriert. Das neueste Feature bietet den Kunden einen zusätzlichen Vorteil, da es wie bereits erwähnt die Cyber-Resilienz ihrer Mitarbeiter und des ganzen Unternehmens verbessert. Zudem ermöglicht Application Visibility and Control eine effektivere Verwaltung von Daten und geistigem Eigentum, die in der Cloud gespeichert sind. Dies verringert die Sicherheits-, Daten– und Compliance-Risiken.