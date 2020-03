Mit Huawei nach China: Studierendenwettbewerb für IT-Nachwuchs

Studierende der TU Wien, TU Graz, Fakultät für Informatik der Universität Wien, FH Hagenberg und FH St. Pölten können bis 3. Mai 2020 am Studierendenwettbewerb „Seeds for the Future“ teilnehmen. Die zehn Besten gewinnen eine zweiwöchige Bildungsreise nach China und besuchen unter anderem die Huawei-Zentrale in Shenzhen sowie Peking und Hongkong. [...]

Drachen, Schluchten, die modernsten Städte der Welt und die führenden High-Tech-Unternehmen – China ist ein Land voller reizvoller Gegensätze. Zehn österreichische Studierende haben nun wieder die Möglichkeit, mit Huawei das Reich der Mitte zu besuchen. Ab sofort startet die Einreichphase für den Studierendenwettbewerb „Seeds for the Future“. Der Wettbewerb findet in 125 Ländern weltweit statt und ermöglichte bisher mehr als 4.700 jungen Talenten eine Chinareise.

„Mit dem Wettbewerb fördern wir Studierende mit Ausbildungsschwerpunkt IT und Telekommunikation und ermöglichen ihnen heuer bereits zum sechsten Mal Einblicke in ein global agierendes Hightech-Unternehmen. Sie erhalten umfassende Fachtrainings, einen Sprachkurs und lernen China und die chinesische Kultur kennen“, erklärt Jackie Zhang, CEO Huawei Österreich. In Bezug auf die derzeitige Situation rund um das Coronavirus stellt er klar: „Sollte die China-Reise zum geplanten Reisezeitpunkt Ende August 2020 mit Unsicherheiten verbunden sein, wird sie jedenfalls auf ein anderes Datum verschoben.“

China-Reise ist Kultur- und Technikerlebnis

Um am Programm teilnehmen zu können, muss ein Essay zu einer vorgegebenen Frage aus den Bereichen Innovation und Technologie verfasst werden. Heuer befassen sich die Teilnehmer mit den Themen „Smart City“ und „5G“. Eine unabhängige Experten-Jury bewertet sämtliche Beiträge und kürt die Gewinner. In den Vorjahren bestand diese aus Vertreterinnen und Vertretern aus dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit), Wirtschaftsagentur Wien, Wirtschaftskammer Österreich, Stadt Wien und Huawei.

Den Siegerinnen und Siegern winkt eine zweiwöchige Reise nach China, welche von 24. August bis 4. September 2020 stattfinden soll. Dabei absolvieren sie ein abwechslungsreiches Programm: Besuch der Fachabteilungen in der Huawei-Zentrale in Shenzhen, Schulungen und IKT-Trainings zu Themen wie z. B. 5G, Mobile Internet Application oder Cloud-Systeme. Abgerundet wird die Reise durch kulturelle Highlights wie den Besuch der Chinesischen Mauer, einen 5-tägigen Chinesisch-Sprachkurs an der Universität in Peking oder einen Kalligrafie-Workshop.

Bis 3. Mai 2020 am Wettbewerb teilnehmen

Alle Infos zum Wettbewerb sowie zur Bewerbung finden Interessierte auf der Website unter www.huawei-university.at und auf der Facebook-Seite www.facebook.com/huaweiuniaustria. Die Teilnahme ist bis 3. Mai 2020 unter www.huawei-university.at möglich. Der Wettbewerb ist Teil einer langfristigen Bildungsinitiative von Huawei Österreich, die unter dem Namen „Huawei University“ mehrere Programme für Studierende und Schüler umfasst: Der Telekommunikationshersteller investierte in Kooperation mit dem Bildungsministerium in heimische Forschungs- und Bildungsprojekte, finanziert im Rahmen des „Huawei Stipendiums“ jährlich drei Studierenden einen Wohnplatz in einem ÖJAB-Heim und half in Zusammenarbeit mit der TU Wien sozial benachteiligten jungen Menschen. Ziel der Initiative ist es, die digitale Gesellschaft und einen verbesserten Umgang mit IKT-Technologien zu fördern sowie den kulturellen Austausch zwischen Österreich und China zu verbessern.