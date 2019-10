Mit Samsung-Handy Selfies in der Stratosphäre machen

Um aus der Masse der Smartphone-Anbieter herauszustechen, hat sich Samsung eine ungewöhnliche Aktion einfallen lassen: Der Hersteller bringt sein Galaxy S10 5G in die Stratosphäre und ermöglicht damit Smartphone-Nutzern ab dem 23. Oktober ein persönliches Selfie im Weltall. [...]

Um die Innovationskraft des Unternehmens in einen beeindruckenden Rahmen zu setzen, bringt Samsung in Kooperation mit dem Raumfahrtpartner Flightline Films seine Technologie in den Weltraum: So wird das Galaxy S10 5G mehr als 200 Stunden in der Stratosphäre verbringen und in dieser Zeit zahlreiche Space-Selfies versenden.

Mit dieser Space-SelfieAktion wolle man, so Benjamin Braun, Chief Marketing Officer, Samsung Europedie Grenzen des Möglichen erweitern und zeigen, dass „Samsung–Technologien auch Unglaubliches zur Realität werden lassen – sogar am Rande des Weltraums.“

So funktioniert die Samsung Space-Selfie-Mission

Ein Hochdruckballon, halb so groß wie ein Basketballfeld (10,5 m x 18 m), wird von der Abschussrampe in South Dakota, USA, aufsteigen. In einer speziell angefertigten Box bringt er das Galaxy S10 5G auf eine Höhe von knapp zwanzig Kilometern.Um die beste Fotoqualität zu gewährleisten, berücksichtigt das Design der Box die Erdkrümmung ebenso wie den Eintrittswinkel der Sonnenstrahlung. Die Box und das Galaxy S10 5G werden ausschließlich mit Solarenergie betrieben.

Zwei eigens entwickelte Apps sind Voraussetzung für die Space-Selfies: Die Ground-Control-App, welche die Selfies zwischen der Mission Control auf der Erde und der Box im Weltall hin- und herschickt, und eine App für das Galaxy S10 5G in der Box, die eine Verbindung zu der an der Box befestigten Standbildkamera herstellt. Letztere steuert die Aufnahme der Selfies, die auf dem Display des Galaxy S10 5G angezeigt werden und sorgt anschließend dafür, dass das Foto zurück zur Erde und zum Nutzer gesendet wird.

Vorbereitung des Galaxy S10 5G zur Weltraumreise

Das Galaxy S10 5G hält laut Samsung den Bedingungen in der Stratosphäre jedenfalls ohne besondere Isolierung oder Gehäuse standhält. Das Smartphone wurde vorab strengen Tests unterzogen und übersteht selbst Temperaturen von bis zu minus 65 Grad Celsius. Zusätzlich wurde das 6,7 Zoll Dynamic-AMOLED-Display des Handys eingehend getestet, um Brüche oder die Bildung von Kondenswasser in Höhen auszuschließen, die das Doppelte des Mount Everest übersteigen.

Mit der Power-Sharing-Funktion, einer KI-gestützten Performance-Steigerung und dem intelligenten WLAN ist das Galaxy S10 5G sowohl von innen als auch von außen eines der leistungsstärksten und langlebigsten Mobilgeräte von Samsung.

Dank Samsung haben jetzt Smartphone–Nutzer weltweit die Möglichkeit, sich selbst im All zu sehen. Wer mitmachen will, muss dazu nur ein Foto auf die „Mission-Control“-Website von Samsung hochladen unter www.samsung.com/spaceselfie.