Mobile Scanner: Alles was man wissen muss

Mobile Scanner sind so kompakt und leicht, dass sie problemlos im Handgepäck Platz haben. Das macht sie zu nützlichen Gehilfen im mobilen Büro oder bei Einsätzen bei Kunden vor Ort. [...]

Notizen digitalisieren, einzelne Sätze übersetzen, Grafiken elektronisch ablegen oder ganze Papierstapel digital verfügbar machen: So unterschiedlich die Anwendungsgebiete von mobilen Scannern sind, so unterschiedlich sind auch die Modelle, die angeboten werden. Wir geben Ihnen hier deshalb nicht nur eine Übersicht über die Geräte, sondern zeigen Ihnen auch, wofür welche Modelle besonders geeignet sind. Die mobilen Scanner verfügen über alle Funktionen, die Sie auch vom Scannen mit einem stationären Multifunktionsgerät oder Scanner gewohnt sind: Die Dateien können (Ausnahme: Verwenden eines Scanstifts) als Bilder (JPG oder TIFF), PDF oder Textdokument (mittels Texterkennungs-Software) gespeichert und in beliebigen Programmen weiterverarbeitet werden.