Moore Stephens City Treuhand GmbH steigt in die IT-Branche ein

Gemeinsam mit dem IT-Experten Matthias Kranister will die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Moore Stephens City Treuhand ihre Digitalisierungslösungen für das Rechnungswesens künftig um klassische IT-Dienstleistungen ergänzen. [...]

Das IT–Unternehmen Moore Stephens Informatik GmbH ist eine Neugründung der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Moore Stephens City Treuhand GmbH. Gemeinsam mit dem IT-Spezialisten Matthias Kranister soll damit die bestehende Kompetenz von Moore Stephens City Treuhand im Bereich des Rechnungswesens durch Digitalisierungslösungen und klassische IT-Serviceleistungen mit Fokus auf IT– und Netzwerksecurity ergänzt werden. Die Geschäftsführung des neuen Unternehmens liegt bei Michael Dessulemoustier-Bovekercke und Matthias Kranister.

Michael Dessulemoustier-Bovekercke, Geschäftsführer bei Moore Stephens City Treuhand GmbH und Experte für Prozesse und Strategien erklärt die Neugründung: „Bereits jetzt bieten wir sehr erfolgreich spezialisierte Digitalisierungslösungen im Bereich der Buchhaltung an. Wir haben daher viel Einblick darin, was von unseren Kunden gebraucht wird – in vielen Fällen geht es nicht nur um die Implementierung von Lösungen, sondern auch um die laufende Betreuung, Weiterentwicklung und Wartung. Hier sehen wir hohes Potenzial und haben mit Matthias Kranister einen ausgewiesenen Experten an Bord, der sehr großes Knowhow in den Bereichen Sicherheit, Softwareentwicklung und IT–Beratung einbringt.Wir bieten damit unseren Kunden zukünftig einen klaren Mehrwert.“

Matthias Kranister, der seit mehr als siebzehn Jahren im IT-Dienstleistungssektor aktiv ist, weiß dass viele Unternehmen – gerade größere und kleinere Mittelständler – kompetente IT-Partner brauchen. Digitalisierung sei heutzutage ein Thema mit höchster Priorität. Kanister: „Um dieser Herausforderung gewachsen zu sein, bedarf es nicht nur einem Experten in diesem Bereich, sondern auch einem verlässlichen IT-Partner, der qualitativ hochwertige IT–Lösungen und klassische IT-Dienstleistungen anbieten kann.“

Neue Business-Softwarelösungen unter der Marke More+ –

Für die nächsten Monate kündigen die beiden Geschäftsführer den Launch von neuen Business-Softwarelösungen an, die unter der Marke „More+“ geführt werden und exklusiv inhouse programmiert wurden. „Es gibt an allen Ecken und Enden Bedarf an smarten Lösungen im Business Alltag, beispielsweise, um Datendiebstahl von Mitarbeitern zu verhindern oder ein effizientes Timetracking verbunden mit einem Projektmanagement Tool“, so Kranister abschließend.