MP2 IT-Solutions wurde mit „equalitA“ Gütesiegel ausgezeichnet

In Anerkennung für sein Engagement für Geschlechter-Gerechtigkeit und Chancengleichheit erhielt MP2 IT Solutions gestern Montag das equalitA Gütesiegel verliehen. Die Auszeichnung wurde vom Wirtschaftsministerium erst im Vorjahr eingeführt. [...]

Gleiche Bezahlung und gleiche Karrierechancen für Frauen sind leider nach wie vor nicht selbstverständlich. Das equalitA Gütesiegel zeichnet daher Unternehmen aus, die für Geschlechter-Gerechtigkeit innerhalb des Betriebs sorgen, Frauen innerbetrieblich fördern und Frauenkarrieren sichtbar machen – Themen, die Gerlinde Macho, Gründerin und Co-Geschäftsführerin von MP2 IT Solutions ein großes Anliegen sind. Gleich zwei Ministerinnen waren heute in der MP2 Zentrale in Wien-Ottakring zu Gast: Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Frauenministerin Susanne Raab überreichten den beiden MP2 Geschäftsführern Gerlinde Macho und Manfred Pascher die equalitA Auszeichnung.

Chancengleichheit und die Förderung von Diversität werden bei MP2 IT-Solutions seit der Unternehmensgründung vor über 20 Jahren großgeschrieben. „Es ist uns ein ganz besonderes Anliegen, Frauen bei uns zu fördern“, betont Gerlinde Macho. Sie selbst absolviert derzeit zudem das Führungskräfteprogramm Zukunft.Frauen, eine gemeinsame Initiative des Wirtschaftsministeriums (BMDW), der WKÖ und der Industriellenvereinigung. „Neben unserer konsequent inklusiven Personalpolitik setzen wir uns darüber hinaus für Frauenkarrieren in der IT-Welt ein. So gelten unsere Initiativen auch der Sichtbarmachung von Berufs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Digitalisierungsbereich“, stellt Macho fest.

EqualitA-Auszeichnung für MP2 IT Solutions: v.l.: Gerlinde Macho und Manfred Pascher (MP2) mit den Ministerinnen Margarete Schramböck und Susanne Raab. (c) MP2

Mehrfache Auszeichnungen im Bereich Personalentwicklung und -politik bestätigen das IT-Unternehmen. Das konsequente Engagement in das innovative Human Resource Management von MP2 IT-Solutions wurde bereits 2005 mit dem Staatspreis Knewledge ausgezeichnet. MP2 IT-Solutions ist außerdem Partner des Netzwerks „Unternehmen für Familien“, erhielt für seine familienfreundliche Arbeits- und Lebenswelt im Vorjahr eine Anerkennung beim Staatspreis „Familie & Beruf“ und einen Stockerlplatz beim HR-Award 2020.

Zudem engagiert sich das IT-Unternehmen bei WOMENinICT, einer Special Interest Group des Verbands Österreichischer Software Industrie (VÖSI) zur Vernetzung und Förderung von Frauen in der IKT-Branche. Auch hier geht es darum, Frauen in der ICT-Branche mehr sichtbar zu machen. Bei zwei Role-Model-Events 2020 zu den Berufsbildern „Software-Entwicklerinnen“ und „IT-Security-Expertinnen“ waren auch Mitarbeiterinnen von MP2 IT Solutions beteiligt.

Über „equalitA“

Mit dem 2020 geschaffenen Gütesiegel „equalitA“ für innerbetriebliche Frauenförderung werden Unternehmen ausgezeichnet, die aktiv an der Gleichstellung von Frauen und Männern arbeiten. Das zeigt sich dadurch, dass solche Betriebe für Geschlechtergerechtigkeit innerhalb des Betriebes sorgen, Frauenkarrieren fördern und sichtbar machen. Ausgezeichnete Unternehmen unterstützen die berufliche Gleichstellung beider Geschlechter im eigenen Unternehmen als auch darüber hinaus. Das Logo des Gütesiegels kann im Unternehmen und auf der unternehmenseigenen Homepage veröffentlicht werden und ist für drei Jahre gültig.

TIPP: Interessierte Unternehmen können jetzt einreichen. Die Einreichung ist bis 31. März 2021 möglich.