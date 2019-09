My New Project: Jobbörse für IT-Projekte

Joachim Seidler hat unter dem Namen My New Projekt eine digitale Jobbörse für Mitarbeiter in zeitlich begrenzten IT-Projekten gegründet. [...]

„My New Project ist eine digitale Matching-Plattform für zeitlich begrenzte IT-Projekte, es geht hier nicht um Angestelltenverhältnisse“, sagt der Gründer´Joachim Seidler. „Im Prinzip ist es auch eine Online- Datenbank für IT-Consultants. Die Anmeldung, d.h. das Anlegen eines Profils oder Projektes, ist kostenlos. So kann man einerseits gefunden werden und andererseits selbst nach potenziellen Auftraggebern oder –nehmern suchen. Kostenpflichtig wird es erst, wenn würde man auch die Kontaktdaten sehen möchte – also zum Beispiel ein Consultant die eines potentiellen Auftraggebers bei einem passenden IT-Projekt.“

Das Upgrade zu Premium bietet laut Seidler folgende Vorteile:

Premium-Mitglieder sehen, welche IT-Facharbeiter bei geplanten Aktivitäten helfen können

Sie finden das passende IT-Projekt für die eigenen Skills

Sie können können direkt Kontakt mit potenziellen Partnern aufnehmen

Joachim Seidler blickt auf 20 Jahre Erfahrung als Dienstleister in der IT-Branche zurück – in diversen Managementpositionen und als selbständiger Unternehmer in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Business Development und Key Account Management.

Seidler arbeitete nach seinem Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften – zuerst in unterschiedlichen Forschungsinstituten, um 1996 als selbständiger Marktforscher in die IT-Branche einzusteigen.

Er leitete erst als selbständiger Marktforscher die Marktforschungsabteilung von IDC (International Data Corporation) Österreich und führte die IDC in weiterer Folge auch als lokaler Niederlassungsleiter. In dieser Tätigkeit etablierte er mit der Organisation von IT-Fachkonferenzen sein zweites Standbein, führte Beratungsprojekte durch, hielt zahlreiche Vorträge und Moderationen und betätigte sich als freier Journalist für alle namhaften IT-Zeitungen und Zeitschriften Österreichs. Danach agierte er als Event-Manager und leitete daneben die Agenden eines IT-Anwendervereins.

2014 gründete er seidler consulting, eine Kommunikations- und Kooperationsplattform für IT-Anbieter und Anwender. 2019 erweiterte er sein Dienstleistungsangebot um die Job-Vermittlungsplattform für IT-Projekte My New Project.

Mehr Infos unter https://mynewproject.at.

