Nagarro bringt Demo-Lab für Digitalisierung nach Österreich

Nagarro bietet am Standort Wien ab sofort ein Connected-Enterprise-Demo-Lab für Besucher an. Gegen Anmeldung bekommen Unternehmen Vorführungen zu den wichtigsten Technologietrends. [...]

Eine Keksfabrik, in der Sensoren die Qualitäts– und Einkaufskontrolle unterstützen, Lieferketten, die autark Angebotsverfahren in Echtzeit auslösen, oder ein kleiner Truck, der selbstlernend seine Route findet: Rund zehn der wichtigsten Digital Technology Konzepte, darunter Assisted Reality, Blockchain, Machine Learning, Predictive Maintenance und IoT, hat das Nagarro-Team aus realen Umgebungen in anschauliche Demo-Versionen übertragen. Die Anwendungsbeispiele wurden im internationalen F&E Kompetenzzentrum von Nagarro entwickelt und stehen ab sofort in Wien im Connected-Enterprise-Demo-Lab für Kunden zur Verfügung.

Mit dem neuen Format unterstreicht Nagarro seinen pragmatischen Zugang, wenn es darum geht, die Theorie der vielbesprochenen digitalen Transformation zum Leben zu erwecken. „Wir zeigen im Demo-Lab Anwendungen, die funktionieren, die international bereits entwickelt und somit ein konkreter Ausgangspunkt sind. Das hilft vielen Unternehmen, sich das eigene Szenario besser vorzustellen“, erklärt Paul Haberfellner, Managing Director Nagarro Austria.

Inspiration mit Realbezug

Der Demo-Lab-Betrieb ist bereits erfolgreich angelaufen, Unternehmen wie Gourmet, Wienstrom und Siemens zählten zu den ersten Besuchern. Die Demo-Use-Cases werden jeweils für die Gäste passend gewählt, um auf deren Interessen und Branchen einzugehen. Als Szenarien stehen u.a. Produktions-, Logistik-, Einkaufs- und Wartungsprozesse zur Auswahl. Zusätzlich zu den Software–Lösungen kommen Wearables, Drohnen und verschiedene Sensoren zum Einsatz. Alle Anwendungen sind auf den Cloud-Plattformen von AWS, Google und Microsoft umsetzbar.

Die Anwendungsbeispiele des Connected-Enterprise-Demo-Labs wurden im internationalen F&E-Kompetenzzentrum von Nagarro entwickelt…

…und stehen Kunden ab sofort in Wien zur Verfügung. (c) Nagarro

Der Zeitaufwand ist für den Besucher überschaubar und das Angebot kostenlos. Nach einem telefonischen Vorgespräch ermöglicht Nagarro den rund einstündigen Demo-Kurs für bis zu zehn Teilnehmer und liefert im Nachgang Ideen für nächste Schritte.

„Die gezeigten Technologiekonzepte sind nicht nur für CIOs und die IT interessant. Wir müssen möglichst viele Entscheider und Business Units in der Digitalisierung mitnehmen. Deshalb sind die Demos sehr anschaulich, etwa als Smart Factory, oder Smart Warehouse dargestellt“, so Vikas Gandhi, Global Practice Data & AI, Nagarro.