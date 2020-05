Neue Surface-Geräte von Microsoft

Microsoft erneuert ihre Surface-Produktpalette und kündigt mit Surface Go 2, Surface Book 3 und den Surface Headphones 2 die Nachfolger bestehender Modelle für Mitte Mai bzw. Anfang Juni an. [...]

Die neuen Surface-Geräte werden in unterschiedlichen Konfigurationen angeboten. Privatkunden erhalten die Devices mit Windows 10 Home, an Firmenkunden werden sie mit Windows 10 Pro ausgeliefert. Darüber hinaus gibt es für Unternehmen zusätzliche Serviceangebote wie einen unkomplizierten Geräteaustausch sowie erweiterte Sicherheitsfunktionen.

Surface Go 2: Kompakter Allrounder für Arbeit und Freizeit

Die neueste Generation von Surface Go kommt mit einem größeren PixelSense-Touch-Display mit 10,5 Zoll, wahlweise Intel-Core-M-Prozessoren der achten Generation oder Pentium-Gold-Prozessoren und einer verbesserten Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden. Das Design und Gewicht bleiben gleich. Für eine hochauflösende Bild- und Tonqualität bei Videokonferenzen sorgen die überarbeiteten Dual-Fernfeld-Studio-Mikrofone und eine Fünf-Megapixel-Frontkamera. Für Nutzer, die auch unterwegs auf Daten zugreifen oder verbunden bleiben möchten, wird Surface Go 2 als LTE-Advanced-Variante angeboten und kann mit einem Type-Cover in den Farben Platin, Schwarz, Mohnrot oder Eisblau kombiniert werden. Das Gerät ist ab 12. Mai 2020 in Österreich ab 459 Euro erhältlich. Mit LTE-Advanced beginnt der Preis mit 829 Euro. Für Geschäftskunden kostet das Surface Go 2 509 Euro und 879 Euro mit LTE-Advanced. Auch von Surface Go 2 sind spezielle Modellvarianten für Kunden aus Bildung und Forschung erhältlich.

Surface Book 3: Vielseitiger Laptop mit 13,5- oder 15-Zoll-Display

Ausgestattet mit den neuesten Intel-Core-Prozessoren der zehnten Generation bietet das Surface Book 3 bis zu 50 Prozent mehr Leistung als das Vorgängermodell und ist für professionelle Software wie Solidworks, Autodesk, Visual Studio oder die Programme der Adobe Creative Cloud geeignet. Der bisher rechenstärkste Laptop von Microsoft kommt mit einer Akkulaufzeit von bis zu 17,5 Stunden und einem PixelSense-Touch-Display in 13,5- oder 15-Zoll. Wie seine Vorgänger erlaubt das Surface Book 3 durch seinen abnehmbaren Bildschirm vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Beispielsweise klassisch als Laptop oder als Tablet ohne die Tastatur. Für eine hohe Grafikleistung ist das Gerät wahlweise mit NVIDIA GeForce oder NVIDIA Quadro GPU erhältlich. Darüber hinaus ist es mit bis zu 32 GB Arbeitsspeicher ausgestattet und bietet den schnellsten SSD-Speicher, der bisher in einem Surface verarbeitet wurde. Für private Anwender wird Surface Book 3 mit 13,5-Zoll-Display in Österreich ab einem Preis von 1.799 Euro erhältlich sein, in der 15-Zoll-Variante ab 2.599 Euro. Unternehmenskunden bekommen das 13,5-Zoll-Gerät ab 1.899 Euro und das 15-Zoll-Gerät ab 2.699 Euro. Der Verkaufsstart ist der 5. Juni 2020.

Surface Headphones 2 jetzt auch in Schwarz

Die Surface Headphones 2 sollen eine verbesserte Soundqualität sowie Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden bieten. Für mehr Tragekomfort sorgen die neu designten Ohrmuscheln, die um 180 Grad gedreht werden können, wenn die Kopfhörer zwischenzeitlich abgesetzt und um den Hals getragen werden. Die Surface Headphones 2 gibt es neben Hellgrau jetzt auch in Mattschwarz ab 5. Juni 2020 zum Preis von 279,99 Euro.

Surface Earbuds: In-Ear-Kopfhörer für den produktiven Einsatz

Über innovative Touch-Sensoren können die Surface Earbuds mit Gesten bedient werden. So können Anwender Anrufe intuitiv entgegennehmen oder zum nächsten Musiktitel springen, ohne das Smartphone aus der Tasche zu nehmen oder an den Rechner zu gehen. Mittels Unterstützung von Microsoft 365 können E-Mails vorgelesen werden oder es lassen sich Texte in Word, Outlook oder PowerPoint diktieren. Hierfür sind die kabellosen und ausdauernden Helfer mit zwei Mikrofonen pro Kopfhörer ausgestattet. Sie bieten bis zu acht Stunden Hördauer pro Ladung und bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit bei mehrmaligem Aufladen im kabellosen Ladecase. Die Surface Earbuds sind ab dem 12. Mai 2020 für 219,99 Euro in Österreich erhältlich.

Surface Dock 2: Erweitert die Möglichkeiten für eine produktive Nutzung

Das neue Dock erlaubt schnelleres Laden (Fast Charging), höhere Datenübertragungsraten im Vergleich zum Vorgänger und bietet Verwaltungsmöglichkeiten für die Firmen-IT. Über zwei USB-Type-C-Anschlüsse ermöglicht es das Anschließen von bis zu zwei 4K-Monitoren bei 60Hz. Zubehör und zusätzliche Speichermedien können über weitere zwei USB-Type-C und zwei USB-Type-A-Anschlüsse verbunden werden. Das Surface Dock 2 wird ab 26. Mai 2020 zum Preis von 299,99 Euro angeboten.

Microsoft USB-C Travel Hub: Mehrfachadapter für unterwegs

Mit dem USB-C Travel Hub haben Nutzer unterwegs zusätzliche Anschlüsse parat, um ihr Device beispielsweise mit einem Netzwerk zu verbinden oder es an ein Display anzuschließen. Insgesamt bietet er fünf Anschlussmöglichkeiten: USB-C, USB-A, VGA, Ethernet und HDMI. Der Travel Hub wird via USB-C-Kabel mit dem gewünschten Device verbunden und kommt am 26. Mai 2020 zum Preis von 109,99 Euro auf den österreichischen Markt.

Privatkunden können die genannten Produkte in Kürze im Microsoft Store vorbestellen oder über einen Surface Fachhändler kaufen. Geschäftskunden wenden sich an autorisierte Reseller.