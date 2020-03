Neuer Bereichsleiter für „Digital and Cloud Transformation“ bei TietoEVRY

Der gebürtiger Neuseeländer und Softwareentwicklungs-Spezialist Nicholas Hamblin (47) übernimmt als neuer Bereichsleiter für „Digital and Cloud Transformation“ ab sofort eine Führungsfunktion beim IT-Dienstleister TietoEVRY Austria. [...]

Seit Anfang März leitet Nicholas Hamblin den Bereich „Digital and Cloud Transformation“, der die Themen Architecture Advisory, Cloud Transformation und Application Management beinhaltet. Dabei profitiert er von 20 Jahren Erfahrung in verschiedensten Geschäfts- segmenten: „Ich habe im Lauf der Zeit sehr unterschiedliche Branchen kennengelernt: Von der Formel-1-Szene, in der oft nur eine Handvoll Geräte hergestellt wird, über die Halbleiterindustrie, die Stückzahlen im Millionenbereich produziert, bis hin zur Telekommunikationsbranche, in der die nahezu durchgehende Ausfallssicherheit des Mobilfunknetzes gewährleistet werden muss. Was alle diese Branchen gemeinsam haben, ist der hohe Bedarf an Qualität und Individualität hinsichtlich ihrer Digitalisierungslösungen.“ Hamblin ist bereits seit sechs Jahren in internationalen Rollen für TietoEVRY tätig und unterstützte als Business-, Delivery- und Architektur-Experte Kunden aus den verschiedensten Branchen.

Wahl-Österreicher aus Übersee

Österreich ist für Nicholas Hamblin bereits seit der Jahrtausendwende seine Wahlheimat: Nachdem in verschiedensten Teilen der Welt lebte, wurde er mit seiner Frau und seinen drei Töchtern in Niederösterreich nahe Wien sesshaft. Zuletzt hatte er eine internationale Rolle in der TietoEVRY Corporation als Business Unit- Manager im Cloud-Umfeld. Als Leiter des neuen Bereichs „Digital and Cloud Transformation“ setzt er seinen Fokus folgendermaßen: „Meine Aufgabe hier in Österreich ist es, für unsere Kunden mithilfe moderner Prozesse und digitaler Technologien eine Brücke zwischen dem traditionellen und dem neuen digitalen Geschäft zu bauen. Wie? Durch die Applikationsmodernisierung anhand von Automation und DevOps, Microservice-Architekturen und ganzheitlichen Technologieeinsatz.“

„Die gänzliche oder teilweise Umstellung auf Cloud-Lösungen beschäftigt praktisch jedes Unternehmen. Mit Nicholas Hamblin verstärkt ein weiterer Top-Experte das Führungsteam – mit einem holistischen Blick auf die Business– Herausforderungen unserer Auftraggeber“, sagt Robert Kaup, Managing Director von TietoEVRY Austria.