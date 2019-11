Neuer Head of Manufacturing and Forest bei Tieto Austria

Der Digitalisierungs-Experte Dietmar Gritsch kehrt nach verschiedenen Management- Aufgaben im internationalen Umfeld des IT-Consulters Tieto in seiner neuen Funktion als „Head of Manufacturing and Forest“ zurück in die Österreich-Niederlassung. [...]

Dietmar Gritsch ist bereits seit den 1990er Jahren als Führungskraft in der IT-Branche tätig. Seit über 20 Jahren ist er für internationale IT–Dienstleistungen in den Bereichen Consulting, Systemintegration und Outsourcing verantwortlich. Bei Tieto begann er seine Laufbahn 2005 in der Rolle des „Head of SAP Services“. Zuletzt verantwortete er die Position des „Director Solutioning & Strategic Sales, Industry and Consumer Services“ bei Tieto. „Ich hatte das Privileg, mit branchenführenden Unternehmen aus Industrie und Handel, Öl und Gas sowie Telekommunikation zusammenzuarbeiten und sie bei der Verwirklichung ihrer Transformations- und Innovationsagenden zu unterstützen“, so Gritsch.

Der gebürtige Kärntner ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und begeisterter Marathon- Läufer. Seine Motivationsquelle beschreibt der Experte folgendermaßen: „Während meiner Tätigkeiten in fast 30 Ländern war die Vielfalt der Menschen und Kulturen stets ein Motor meiner persönlichen Entwicklung. Nun freue ich mich über meine nächste Herausforderung in Österreich.“