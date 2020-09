Neuer KMU-Chef bei Microsoft Österreich

Microsoft Österreich stellt Franz Edlinger als neuen Leiter für den Bereich kleine und mittelständische Unternehmen vor: eine Position, die neu in der Geschäftsleitung ressortiert. [...]

Franz Edlinger (47) übernimmt ab sofort die Position Director Small, Medium & Corporate bei Microsoft Österreich. Davor hat der gebürtige Waldviertler mehr als 20 Jahre nationale als auch internationale Erfahrung in diversen Führungspositionen, mit Schwerpunkt auf Vertrieb, digitale Strategien und technische Beratung, gesammelt. Zuletzt war er Partner Development Lead bei Microsoft Österreich.

In seinem Verantwortungsbereich bei Microsoft liegt die Digitalisierung von rund 340.000 Unternehmenskunden, zu denen vorrangig kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) zählen. Weiters wird Franz Edlinger seine langjährige Branchenerfahrung nutzen, um Vertriebsoptimierungen bei Microsoft Partnern durchzuführen und nachhaltiges Unternehmenswachstum mithilfe der Cloud bei Microsoft-Kunden zu fördern. Franz Edlinger wird seine fundierte Führungskompetenz als Lead des neuen SMC Teams einsetzen und ist ab sofort ebenfalls Mitglied des Management Boards von Microsoft Österreich.

Digitalisierung des Rückgrats

„Kleine und mittlere Betriebe bilden in Österreich sozusagen das Rückgrat der Wirtschaft. Im Hinblick auf die Digitalisierung hinken viele leider noch hinterher. Ich freue mich darauf, mit meinem Team die richtigen Strategien und Maßnahmen zu setzen, um unseren Kunden dabei zu helfen, mit der Digitalisierung Schritt halten zu können“, zeigt sich Edlinger motiviert für seine neue Rolle. „Ich möchte meine bisherigen Erfahrungen und mein Wissen dafür einsetzen, den Vertrieb bei Microsoft noch effizienter zu gestalten und die digitale Transformation in Österreich nachhaltig voranzutreiben.“

„Franz hat in den letzten Jahren ein sehr starkes Partnersystem für unser schnell wachsendes Cloud-Geschäft geschaffen. Das war unerlässlich für unser starkes Wachstum. Franz hat die richtige Expertise und weiß genau, worauf es unseren Kunden ankommt und wie wir ihnen am besten helfen können weiterzuwachsen. Wir freuen uns, dass er seine Erfahrung künftig noch stärker einfließen lassen wird und sind davon überzeugt, dass unsere KMU Kunden bei ihm in besten Händen sind“, so Dorothee Ritz, General Managerin bei Microsoft Österreich.

Vertriebsexperte mit internationalem Erfahrungsschatz

Franz Edlinger blickt auf 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen zurück. Bevor Edlinger 2018 zu Microsoft zurückkehrte war er Managing Director bei ShareVision. In den 12 Jahren zuvor war Edlinger in verschiedenen Positionen bei Microsoft tätig – zuletzt in der Position als Partner Development Lead bei Microsoft Österreich. Franz Edlinger ist verheiratet, hat drei Kinder und erkundet in seiner Freizeit gerne neue Länder und Kulturen. Er ist auch ein Naturliebhaber und geht gerne dem Sport im Freien, unter anderem Skifahren, Wandern und Tauchen, nach.