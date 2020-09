Neuer Senior Area Sales Manager Austria bei innovaphone

Mit Florian Pokorny, der in mehr als 13 Jahren die österreichische Kommunikationsbranche in all ihren Ausprägungen kennengelernt hat, vom KMU- zum Enterprise-Geschäft, von der technischen wie der vertrieblichen Seite, stößt ein ausgewiesener Kommunikationsexperte zum Vertriebsteam der innovaphone AG. [...]

Nach verschiedenen Stationen bei NextiraOne Austria und dem Firmennachfolger Dimension Data, zuletzt als Senior Sales Manager SMB, will sich Pokorny nun neuen beruflichen Herausforderungen stellen. In seiner Eigenschaft als Senior Area Sales Manager Austria ist er vor Ort, in der Wiener Niederlassung von innovaphone, für den weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten in Österreich verantwortlich.

„Dabei haben wir vor allem auch den Cloud-Bereich im Auge, der in Österreich gerade stark anzieht und für den wir mit unserer Arbeits- und Kommunikationsumgebung, der innovaphone myApps Cloud, österreichischen Unternehmen jeder Größe ein technisch einfaches und kommerziell flexibles Angebot machen können“, bekräftigt Christian Prednik, Head of Sales Austria, Switzerland, Scandinavia bei innovaphone. Die innovaphone Cloud wird in europäischen Rechenzentren betrieben und garantiert höchste Datensicherheit gemäß den strengen europäischen Datenschutzrichtlinien. innovaphone darf das Vertrauenszeichen „IT Security made in EU“ der TeleTrusT führen.