Neuer Studiengang: Cyber Security and Resilience

Das BMBWF stellt im Rahmen des Fachhochschulentwicklungs- und Finanzierungsplans zusätzliche Studienplätze für den FH-Sektor bereit. Die FH St. Pölten erhält für den Master Studiengang "Cyber Security und Resilience" 30 neue Studienplätze. [...]

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) finanziert ab dem Studienjahr 2020/2021 zusätzliche FH-Anfängerstudienplätze für den MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Auf dieser Basis soll ab Herbst 2020 ein neuer Master Studiengang „Cyber Security und Resilience“ an der FH St. Pölten starten.

Die rasch fortschreitende digitale Transformation setzt die Entwicklung und Sicherstellung von funktionierenden und widerstandsfähigen Systemen in der Informations- und Kommunikationstechnik voraus. Ziel des neuen Studiengangs ist es, die Studierenden bestmöglich auf eine herausfordernde Tätigkeit im Bereich Cyber Security vorzubereiten. Absolventinnen und Absolventen verfügen über das notwendige Know-how für eine Absicherung digitaler Services in Unternehmen und Institutionen. Damit leisten sie einen wesentlichen Beitrag für die Gewährleistung von Cybersicherheit am digitalen Wirtschaftsstandort Österreich.

Der praxisnahe Studiengang ist als duales und berufsfreundliches Studium organisiert. Die enge Zusammenarbeit mit Kooperationspartnerinnen und -partnern aus Wirtschaft und Forschung ermöglicht den Studierenden eine praxisnahe Ausbildung. Synergien mit fachlich verwandten Studiengängen an der FH St. Pölten werden genutzt und ermöglichen eine interdisziplinäre Ausbildung. Das Studium wir in englischer Sprache abgehalten.

Ausbildung am Puls der Zeit

„Laut aktuellen Studien beklagen 67 Prozent der Unternehmen in Österreich einen Mangel an Cyber–Security–Experten. Mit dem neuen Master Studiengang Cyber Security und Resilience bilden wir die künftigen Expertinnen und Experten in diesem stark nachgefragten Berufsfeld aus“, sagt Johann Haag, Leiter des Departments Informatik und Security.

Erfreut über die Zusage des Ministeriums zeigt sich auch Gernot Kohl, Geschäftsführer der FH St. Pölten: „Der neue Studiengang wird wesentlich dazu beitragen, den Schwerpunkt Cyber Security & IT Security an der FH St. Pölten weiter auszubauen und die internationale Positionierung der FH zu stärken.“

Der neue Studiengang wird nun im Detail ausgearbeitet, geplanter Start – vorbehaltlich der Genehmigung durch die AQ Austria – ist im Herbst 2020.