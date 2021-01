Neun Wege, um sich auf ein Vorstellungsgespräch für Cybersecurity vorzubereiten (und es zu bestehen)

Sie haben ein Vorstellungsgespräch für den Job im Security-Bereich, auf den Sie ein Auge geworfen haben. Bereiten Sie sich jetzt darauf vor, den Job zu bekommen – und zwar mit diesen neun Techniken, um aufzufallen und einen guten Eindruck zu hinterlassen. [...]

Der Fachkräftemangel im Bereich Cybersecurity ist allgemein bekannt. Studien zeigen, dass Millionen von Fachkräften benötigt werden, um die steigende Nachfrage nach qualifizierten Talenten in diesem Beruf zu decken.

Die 2020 Cybersecurity Workforce Study der gemeinnützigen Berufsorganisation (ISC)² schätzt, dass weltweit 3,12 Millionen Arbeitskräfte fehlen und dass die Beschäftigung in diesem Bereich in den USA um 41 Prozent und weltweit um 89 Prozent steigen muss, um die Talentlücke zu schließen.

Aber lassen Sie sich diese Zahlen nicht zu Kopf steigen, wenn Sie auf der Suche nach einem Job sind. Personalverantwortliche, Personalvermittler und Karriereberater sagen alle, dass sie hart daran arbeiten, den richtigen Kandidaten für jede offene Stelle zu finden. Sie sehen sich die Lebensläufe genau an und nutzen Vorstellungsgespräche, um die Besten vom Rest zu unterscheiden.

Wenn Sie also beeindrucken wollen, was sollten Sie tun? Hier geben Experten 10 Tipps, wie Sie sich auf ein Vorstellungsgespräch im Sicherheitsbereich vorbereiten und es schließlich erfolgreich bestehen können

Verfügen Sie über ein breites Fachwissen und zeigen Sie es

Personalverantwortliche achten bei Bewerbern, die sie zu einem Vorstellungsgespräch einladen, in der Regel auf starke technische Fähigkeiten und spezifische Cybersecurity-Erfahrungen, insbesondere bei Bewerbern für Einstiegs- und Mittelstufenpositionen im Bereich Unternehmenssicherheit. „Manager nutzen Vorstellungsgespräche, um festzustellen, wie gut die Kandidaten diese Fähigkeiten anwenden können und, genauer gesagt, ob die Kandidaten diese Fähigkeiten anwenden können, um die breiteren Ziele des Unternehmens zu unterstützen“, sagt Sounil Yu, CISO-in-resident bei YL Ventures. Yu ergänzt, dass er und andere nach „T-förmigen Personen“ Ausschau halten – Personen mit tiefem Fachwissen in einem Bereich, aber mit allgemeinem Wissen über die breiteren Bereiche des Geschäfts. Die Kandidaten, die ein Jobangebot erhalten, sind diejenigen, die beides haben und zeigen. „Sicherheit ist ein multidisziplinäres Problem, daher ist diese Tiefe ein wichtiger Vorteil“, fügt Yu hinzu.

Zeigen Sie Ihre Leidenschaft für den Beruf

Bewerber sagen gerne, dass sie eine Leidenschaft für die Sicherheit haben, aber viele wissen nicht, wie sie diese zeigen können. Diejenigen, die das können, heben sich von anderen ab. Yu hat einmal ein Videointerview mit einem Kandidaten geführt und konnte im Hintergrund seines Büros ein Server-Rack sehen. „Er bastelte eindeutig gerne außerhalb der Arbeit. Man konnte sehen, dass er technische Fähigkeiten und eine Leidenschaft dafür hatte und einen Drang, neue Technologien kennenzulernen“, sagt Yu. Nicht alle Kandidaten haben einen Server zu Hause, und das müssen sie auch nicht, aber sie sollten einen Beweis dafür haben, dass sie in ihren Beruf investiert haben. Listen Sie Kurse auf, die Sie besucht haben, Experten, denen Sie folgen, Fachzeitschriften, die Sie lesen, und Freizeitbeschäftigungen, die Ihr Engagement für Ihren Beruf verdeutlichen.

Untermauern Sie Ihre Behauptungen über Ihr Fachwissen

James Carder, CSO des Sicherheitstechnik-Unternehmens LogRhythm, erinnert sich an ein Vorstellungsgespräch mit einem Kandidaten, der einen von ihm geschriebenen Code mitbrachte, erzählte, was damit gut funktionierte und sprach über die Bereiche, die nicht funktionierten. Es war ein mutiger Schritt, der laut Carder die Fähigkeiten des Kandidaten illustrierte. „Er zeigte die technische Eignung für den Job“, so Carder und fügt hinzu, dass er den Kandidaten tatsächlich eingestellt hat.

Obwohl Carder nicht dafür plädiert, dass jeder Kandidat Code oder Arbeitsproben zu Vorstellungsgesprächen mitbringt (vor allem, wenn es sich um geschützte Software handelt), sind er und andere sich einig, dass erfolgreiche Kandidaten bereit sein sollten, ihr Fachwissen in jedem Bereich zu demonstrieren, in dem sie es zu haben behaupten. „Wenn Sie etwas in Ihren Lebenslauf schreiben, müssen Sie in der Lage sein, darüber im Detail zu sprechen und nicht nur ein vages Wissen darüber zu zeigen“, fügt Russ Kirby, CISO des Softwareunternehmens ForgeRock, hinzu.

Anerkennen, was man nicht weiß

Auf der anderen Seite sagt Kirby, dass Kandidaten nicht versuchen sollten, sich durch Fragen zu Themen durchzuwursteln, die sie nicht wirklich verstehen. „Viele Kandidaten unterschätzen und nutzen den Begriff ‚Ich weiß nicht‘ zu wenig. Wenn man von einer von zehn Sachen nichts weiß, ist es nicht so schlimm zu sagen, dass man etwas nicht weiß, als sich durchzubluffen“, sagt Kirby. Er interviewte einen Kandidaten, der auf die Frage nach einem Compliance-Standard antwortete: „Damit habe ich in meinem Leben noch nie etwas zu tun gehabt.“ Der Kandidat ging daraufhin nach Hause, studierte das Thema und bat um ein zweites Gespräch, in dem er die ursprüngliche Frage noch einmal aufgriff und erzählte, was er gelernt hatte und wie er sein neu erworbenes Wissen anwenden würde. Kirby bot ihm die Stelle an.

Üben und perfektionieren Sie Ihre Antworten

„Üben Sie, was Sie sagen werden. Das ist ein Standard-Ratschlag, der schon lange gilt, aber es lohnt sich, ihn zu wiederholen“, sagt Pamela Nigro, Vice President und IT- und Sicherheitsbeauftragte bei Home Access Health Corp. sowie Direktorin bei ISACA, einem Berufsverband, der sich auf IT-Governance konzentriert. Nigro rät Kandidaten, mögliche Antworten im Voraus auszuarbeiten und mit einem Coach oder Kollegen zusammenzuarbeiten, um die Kommunikationsfähigkeiten zu stärken. „Sie müssen dies vielleicht für das Vorstellungsgespräch tun, obwohl das Üben dort nicht aufhören sollte. Man muss sich auch langfristig gut artikulieren können“, sagt sie. Die Arbeit zahlt sich aus: Sie hat schon vielversprechende Kandidaten interviewt, die das Angebot nicht bekommen haben, weil sie ihre Ideen im persönlichen Gespräch nicht artikulieren konnten. Auf der anderen Seite zeigen Kandidaten, die ihre Gedanken selbstbewusst und zusammenhängend erklären können, nicht nur, dass sie sich auskennen, sondern auch, dass sie in der Lage sind, gut mit dem Unternehmen zu kommunizieren – eine sehr geschätzte Fähigkeit unter den heutigen Sicherheitsteams.

Bereiten Sie Ihre Fragen vor

Sie wissen, dass das kommt. Der Personalverantwortliche fragt: „Haben Sie irgendwelche Fragen?“ Halten Sie also eine ausreichend lange Liste bereit, um zu antworten. „Es gibt nichts Schlimmeres, als zu sagen: ‚Sie haben schon alles beantwortet'“, sagt Katie Cassarly, stellvertretende Leiterin des Career Services am Heinz College der Carnegie Mellon University. Selbst wenn das Interview bis zu diesem Punkt gründlich war, werden gut vorbereitete Kandidaten einige zusätzliche Bereiche haben, die sie erkunden wollen. Außerdem, so Cassarly, zeigen gut formulierte Fragen, dass Sie nicht nur recherchiert haben, sondern auch darüber nachdenken, wie Sie in das Unternehmen und sein Sicherheitsteam passen.

Halten Sie nützliche Phrasen bereit

Bewerber stürzen sich oft in ihre Antworten, ohne die gestellten Fragen vollständig zu verstehen oder ohne eine Pause einzulegen, um ihre Antworten zu überdenken. Bereiten Sie sich also darauf vor, die Pausentaste mit einigen nützlichen Phrasen zu drücken. „Es ist die Art von Dingen, die Kandidaten in jedem Vorstellungsgespräch hervorstechen lassen“, sagt Lisë Stewart, Leiterin des Center for Individual and Organizational Performance bei der Beratungsfirma EisnerAmper. Stewart schlägt vor, Sätze zu verwenden wie „Können Sie mir mehr darüber erzählen?“ oder „Das ist ein Blickwinkel, den ich noch nicht in Betracht gezogen habe, lassen Sie mich darüber nachdenken“, anstatt mit der überstrapazierten Antwort „Gute Frage!“ herauszuplatzen.

Wählen Sie gute Geschichten zum Erzählen

Interviewer fragen Kandidaten gerne danach, wie sie mit herausfordernden Aufgaben oder vergangenen Schwierigkeiten im Job umgegangen sind. Obwohl diese Fragen durchaus ihren Wert haben, lassen sie Kandidaten oft an die angstbesetzten Zeiten in ihrer Karriere denken. Kandidaten können und sollten jedoch an die Zeiten denken, in denen sie großartige Arbeitserfahrungen gemacht haben – vielleicht, wenn sie einen anerkannten Erfolg oder eine besonders produktive Partnerschaft hatten – und Gelegenheiten finden, diese Geschichten auch im Verlauf eines Interviews zu erzählen, meint Kimberly Roush, Gründerin von All-Star Executive Coaching. „Wenn Menschen über eine Herausforderung sprechen, hört man die Angst in der Stimme. Aber wenn Sie über eine Zeit sprechen, in der es Ihnen gut ging, werden Ihre Augen funkeln“, sagt sie. Sie rät Kandidaten, eine Erzählung zu erstellen, die die Situation, die Aktion, das Ergebnis und warum diese Erfahrung so bedeutsam war, beinhaltet.

Machen Sie einen guten Eindruck

Es sollte selbstverständlich sein, aber dennoch muss es wiederholt werden: Kleiden Sie sich angemessen für das Vorstellungsgespräch. Recruiter, Karriere-Coaches und Personalverantwortliche sagen, dass sie immer wieder Kandidaten sehen, die ungepflegt sind und jetzt, im Zeitalter der virtuellen Interviews, schlecht für die Kamera positioniert sind. Paul Wallenberg, der als Director of Technology Services beim Personaldienstleister LaSalle Network schwer erreichbare IT- und Sicherheitstalente rekrutiert, sagt, dass er seinen Anteil an Bewerbern mit hochgezogenen Kapuzenpullovern über dem Kopf gesehen hat. „Das kann etwas [Negatives] über Ihre Bereitschaft aussagen, mit Menschen zu interagieren“, bemerkt er. Er hat auch schon Kandidaten mit gewalttätigen Musikpostern im Hintergrund gesehen und andere mit politischen Flyern in Sichtweite. Ein Kandidat hatte Dutzende von Anime-Figuren in einer kampfähnlichen Szene direkt hinter sich aufgestellt. „Wie kann man nicht wissen, ob es im Blickfeld der Kamera ist?“ fragt Wallenberg etwas ungläubig.

*Mary K. Pratt schreibt für das Magazin CSO.