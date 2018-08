„News With Friends“: User konsumieren damit Nachrichten außerhalb ihrer gewohnten Filterblase

Wechsel der Perspektive als Ziel - Neue Anwendung für offenen Austausch. [...]

Die neue iOS-App „News With Friends“erlaubt ihren Nutzern, aktuellen Nachrichten zu folgen und diese mit jenen zu teilen, die sie kennen. Auf diese Weise konsumieren befreundete User Nachrichten außerhalb ihrer individuellen Komfortzone, die sie in gängigen Netzwerken ansonsten nie angezeigt bekommen oder anklicken würden.

Private Gespräche

Der App liegt ein Algorithmus des Medienforschungsunternehmens Kaleida zugrunde, der redaktionelle Entscheidungen von führenden Publishern beobachtet. „Wir sammeln Links zu Artikeln der führenden Nachrichtenverlage. Unsere Tools analysieren sie und integrieren Daten, die wir verwenden, um Links im Kontext in der App zu promoten. Wir leiten die Leser dann direkt auf die mobilen Websites der Publisher weiter, um sich dort mit der ganzen Geschichte zu beschäftigen“, erklärt Kaleida-Chef Matt McAlister.

In der Anwendung gibt es jedoch keine „Like-Funktion“ oder andere Formen, mit denen Nutzer ihre Reaktionen ausdrücken können. User teilen die Nachrichtenthemen stattdessen in einem Chat mit ihren Kontakten in der App. „Die Leute im Chat können viele News miteinander teilen und über alles reden. Da es sich um einen privaten Chat handelt, kann sich das so anfühlen, als würde man mit jemandem Kaffee trinken und darüber reden, was in der Welt vorgeht“, so McAlister.

Soziale Erlebnisse

In der App gefundene Nachrichten lassen sich zudem direkt auch außerhalb teilen. „News With Friends integriert die Nachrichtensuche und ist zugleich ein soziales Nachrichten-Erlebnis. Einige meiner Freunde und meine Familie haben hier Geschichten mit mir geteilt, die ich sonst nie gesehen hätte. Ich bekomme Nachrichten von außerhalb meiner Filterblase, Geschichten, die für andere Leute wichtig sind“, sagt Alister abschließend. Bislang ist die Anwendung nur für Apple-Geräte verfügbar. Eine Version für Android ist bereits geplant.