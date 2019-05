NFON bündelt Knowhow in neuer Organisationsstruktur

Die NFON AG passt ihre Servicestruktur den wachsenden Anforderungen an. Melanie Sollinger wird Head of Consulting & Services. [...]

Die NFON AG, der paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter, kündigt heute die Erweiterung seiner Serviceleistungen an. Drei spezialisierte Kernteams werden in den Abteilungen Presales Consulting, Professional Services und Service Delivery die Säulen der Service-Offensive bilden. Verantwortlich zeichnet ab sofort Melanie Sollinger als Head of Consulting & Services. Jan-Peter Koopmann, Chief Technology Officer, NFON AG: „Expansion und Wachstum erfordern stetige Anpassungen zum Wohle der Anwender. Dies gilt selbstverständlich auch für unsere Serviceleistungen, egal ob diese vor Inbetriebnahme oder bis zum produktiven Einsatz des NFON-Portfolios erfolgen. Kundenzufriedenheit hat oberste Priorität.“

Präzise Klassifikation

Hochspezialisierte Mitarbeiter sorgen in neuen Teams und Abteilungen für reibungslose und schnelle Abläufe. Presales Consulting, ehemals Technical Consultants, zeichnet beispielsweise für Präsentationen und Workshops in Angebotsphasen, für die Bearbeitung von Ausschreibungen oder auch für die Unterstützung von Alphatests verantwortlich. Professional Services widmet sich auch der Erweiterung von Bestandslösungen, der Dokumentation und der Übergabe in einen Regelbetrieb sowie der Steuerung von Dienstleistern bei der Fremdvergabe von Leistungen.

Die dritte Säule bildet Service Delivery mit zum Beispiel Eskalationsmanagement, SLA-Definition und SLA-Überwachung, Betreuung von Großkunden, Wholesale- und White Label-Partnern und weiteren Aufgaben. „Eine präzise Klassifikation der Servicestruktur ermöglicht uns innerhalb der NFON-Gruppe einen noch besseren Kommunikationsfluss, intensivere Absprachen und effektivere Beratung sowie eine fokussierte Unterstützung und Lösung von komplexen Aufgabenstellungen. Wir gewinnen an Geschwindigkeit – unsere Kunden müssen sich in allen Bereichen und zu jedem Zeitpunkt verstanden und perfekt beraten fühlen“, so Melanie Sollinger, Head of Consulting & Services, NFON AG. Melanie Sollinger leitete zuvor den Bereich Technical Consulting.

Spezialisierung in allen Bereichen

Mit dem Ausbau der Serviceleistungen entstehen neue Arbeitsplätze bei der NFON AG in Deutschland. Damit wächst das Unternehmen nicht nur international, wie zuletzt mit dem Eintritt in den italienischen Markt mit einem Standort in Mailand. Das Unternehmen, das 2007 in München gegründet wurde und im Mai 2018 an die Börse in Frankfurt am Main (Prime Standard) gegangen ist, wächst kontinuierlich und folgt einer klaren Expansionsstrategie. Im Zuge dieser Strategie hat die NFON AG im März 2019 die Deutsche Telefon Standard AG, einen Spezialisten im Bereich Cloud-Kommunikation, übernommen.